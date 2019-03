Oberhavel

„Die Frühjahrsbelebung hat die Arbeitslosigkeit im März deutlich sinken lassen. Insbesondere Arbeitslose in Außenberufen, wie zum Beispiel Bau und Land- und Forstwirtschaft, aber auch in Verkehrs- und Logistikberufen sowie Verkaufsberufen haben profitiert. Unbeeindruckt von der sich abschwächenden Konjunktur reagiert der regionale Arbeitsmarkt robust. Die Arbeitslosigkeit war seit der Wiedervereinigung in einem März noch nie so niedrig“, bewertet Cornelie Schlegel von der Agentur für Arbeit die Situation.

In Oberhavel sind zum Monatsende 5884 Arbeitslose registriert, 272 weniger als vor einem Monat und 773 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,2 Prozent und ist leicht gesunken. Die Zahlen für die Geschäftsstelle Oranienburg sehen so aus: 4244 Arbeitslose (-181), Arbeitslosenquote 4,5 Prozent. Geschäftsstelle Gransee: 1640 Arbeitslose (-91), Arbeitslosenquote 8,4 Prozent.

