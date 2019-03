Oranienburg

Heimspiel gewonnen, Aufstieg allerdings kein Thema mehr. Die Volleyballerinnen des VSV Havel Oranienburg haben sich am Sonnabend in einer Sitzung nach dem Spiel gegen einen möglichen Aufstieg entschieden. Schon bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend gab es ordentlichen Gegenwind. „Gerade die Versammlung hat uns gezeigt, das es nicht sinnvoll ist aufzusteigen, da viele Mitglieder doch klar dagegen sind“, so Trainer Robert Hinz.

Zum sportlichen: Mit einem so im Vorfeld nicht zu erwartenden Kraftakt mühten sich die Volleyballerinnen des VSV Havel Oranienburg zu einem 3:1 (26:24, 26:24, 21:25, 25:17)-Sieg gegen den Tabellenvorletzten SC Alstertal-Langenhorn und bleiben Spitzenreiter SG Rotation Prenzlauer Berg weiter auf den Fersen.

Allerdings taten sich die Hausherrinnen dabei von Beginn an schwer gegen eigentlich ersatzgeschwächte Hamburgerinnen, die nur mit einer Auswechselspielerin anreisten. Vor allem in den ersten beiden Sätzen mussten die Oranienburgerinnen sehr viel Kräfte investieren, um immer wieder einen Rückstand aufzuholen. Im ersten Satz hatten die Gäste zwei Satzbälle beim Stand von 22:24 aus VSV-Sicht, doch eine starke Aufschlagserie von Anne Matthes brachte mit 26:24 den ersten Satz für den Favoriten. Doch auch anschließend kam nicht wirklich Ruhe und Ordnung in das Oranienburger Spiel, im zweiten Durchgang lag man schon wiederum teilweise deutlich zurück (14:20), zeigte aber erneut Nerven aus Stahl und gewann auch Satz zwei mit 26:24. „Scala spielte taktisch ein wenig anders als wir es erwartet hatten und stellte uns so vor einige Probleme. Generell waren wir aber auch zu fahrig und unkonzentriert“, bemerkte auch VSV-Akteurin Ronja Braitsch nach Spielschluss. Nach der 2:0-Satzführung gingen wohl die meisten der knapp 80 anwesenden Zuschauer im heimischen HBI-Sportforum von einem klaren Sieg aus, doch die Gäste aus Hamburg blieben unbequem, während der Tabellenzweite aus Oberhavel weiterhin zu fehlerhaft agierte. „Wenn du andauern einem Rückstand hinterher läufst, wirst du dafür irgendwann bestraft. So halt bei uns im vierten Satz“, analysierte auch Heimtrainer Robert Hinz.

Denn auch im vierten Satz lagen die Gäste schnell vorne und brachten diesmal den Vorsprung auch ins Ziel, mit 25:21 ging der Satz an die Hamburgerinnen. „Großen Respekt aber an meine Mädels, wie ruhig und abgeklärt sie dann den vierten Satz absolviert haben„, freute sich Hinz, denn sein Team schüttelte den Satzverlust ab und lag schnell im vierten Satz deutlich vorne.

Die Gäste aus der Hansestadt waren weiterhin bemüht, mehr und mehr schwanden aber die Kräfte und die breitere Bank und die höhere Qualität der Gastgeberinnen setzte sich schlussendlich durch. Mit 25:17 ging der vierte Durchgang an den VSV Havel und somit auch das Spiel mit 3:1-Sätzen an Oranienburg. Zur besten Spielerin auf Seiten der Hausherrinnen wurde Anne Matthes gewählt. „Wir haben heute zu viele Fehler gemacht, aber am Ende sind wir froh über den Sieg“, so Hinz abschließend.

Von Knut Hagedorn