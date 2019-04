Oranienburg

Die zwei Tenöre Toni Di Napoli und Pietro Pato, einem großen Publikum bereits bekannt aus Fernsehauftritten in der ARD, RBB, WDR und Teilnahmen beim Venedig-Film-Festival oder Toscana-Operngala, präsentieren in ihrem Konzert eine Pop-Klassik Mischung mit Live-Gesang in italienischem Gesangsstil.

Beginn 19 Uhr

Am Samstag, den 13. April, sind Tenöre4you in Oranienburg zu Gast. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Orangerie. Eine Karte kostet 19,50 Euro, an der Abendkasse werden 21 Euro verlangt.

Von MAZonline