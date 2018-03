Osterfest mit bunten Seifenblasen

BERGSDORF. Skeptisch blickten beide im verschneiten Garten umher. Eigentlich wollten sie schon längst beim Osterschmücken sein und ein Meer von Frühlingsblühern pflanzen. Doch die werden jetzt wohl die Galerie und Kurts Mühlenhaupts Atelier schmücken.

Am Ostermontag öffnen sich um 13 Uhr die Hoftore. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt vier. Kinder unter 14 Jahren dürfen umsonst rein. Die Osterfestpremiere wird ganz besonders die Fangemeinde von Kurt Mühlenhaupt freuen, die so lange getrampelt hatte, bis sich Hannelore Mühlenhaupt entschloss, schon so früh im Jahr zu einer Hofparty einzuladen. Für die Hausherrin ist Ostern das größte christliche Fest des Jahres, ein Freudenfest, obwohl vor sieben Jahren ihr geliebtes „Kurtchen“ am Ostersonntag der Welt Ade sagte. Doch Kurt würde es freuen, viele Osterspaziergänger in seinem Refugium zu begrüßen. Die bei dem beliebten Maler immer wieder auftauchenden runden Formen hatten auch Osterhasen in sein Blickfeld gezogen, wie einige seiner Bilder zeigen. So werden Hannelore Mühlenhaupt und vor allem Riesenschnauzermischling Othello, Minischwein Lillifee und Eselin Donna Juana die Besucher in Empfang nehmen, die ohnehin immer gern nach Bergsdorf pilgern. Auch für Hannelores Lieblinge wird der 1. April dann zu einem Osterschmausen, wenn von den leckeren Speisenangeboten das eine oder andere vom Teller fällt. Kann sogar sein, dass sie obendrein noch manch ein zuvor für Gäste verstecktes Osterei finden. Lillifee, die einst von Kindern ihren Namen bekam, grunzt dazu meist eine wundersame Litanei. Ganz andere Töne, groovenden, swingenden, auch schrägen Jazz bringt die Band „Tiere“ mit nach Bergsdorf. Mit Klezmer, berühmten Filmmelodien und poppigen Klassikern wird das unterhaltsame Blasorchester aus dem Berliner Tiergarten einheizen und unfreundliches Wetter vergessen lassen.

Einen schillernden Osterschmuck der Lüfte kreieren die Berliner Künstler Peter und Pat. Zusammen mit den Besuchern wollen sie am Ostermontag das Museum mit riesigen Seifenblasen verzaubern. Für gesundes leibliches Wohl sorgt Straußenfarm Winkler mit ihren cholesterinarmen, gegrillten Spezialitäten. Vor den Toren steht der Kremser von Frank Winkler. Mit den schönen Schwarzwälder Füchsen Michel und Ricki können die Besucher dann einen Ausflug in die Gegend unternehmen. Den Kuchen liefert die benachbarte Bäckerei Stadige. (schö)