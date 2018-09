Velten

Am Sonnabend, 01.09.2018, gegen 16:40 Uhr wurde die Polizei über einen Munitionsfund aus dem Weltkrieg informiert. Ein 32-jähriger Mann hatte beim Angeln eine Panzergranate aus dem Kanal Höhe der Fußgängerbrücke in der Parkallee gezogen. Die stark verrostete Panzergranate (40 - 50 cm lang, 115 mm im Durchmesser) wurde bis zum Eintreffen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes am Ufer durch Beamte abgesichert.

