Papiercontainer geben ein trauriges Bild ab

Der Containerplatz an der Weinbergstraße/Ecke Grünstreifen in Zehdenick ist Bernd Krumbach ein Dorn im Auge. Der SPD-Stadtverordnete findet es unmöglich, wie sich Leute dort vor allem in und rund um die Papiercontainern ausmisten. Und er fragt: Warum müssen dort überhaupt Papiercontainer stehen?