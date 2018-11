Oberhavel Hohen Neuendorf - Dramatische Kurskorrektur beim Bau von Wohnungen Die Hohen Neuendorfer Stadtverordneten wollen den kommunalen Wohnungsbau künftig mehrheitlich in die eigenen Hände nehmen und die bereits geschlossene Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis aufkündigen.

Beim Thema Wohnungsbau ging es am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung in Hohen Neuendorf hoch her. Quelle: Helge Treichel