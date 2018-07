Lehnitz

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Montag, 22 Uhr bis Dienstag, 17.30 Uhr durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu einer Baracke im Mühlenbecker Weg in Lehnitz. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter unter anderem Werkzeug sowie Musikinstrumente. Der Schaden beläuft sich auf rund 7000 Euro. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz und sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen.

Glienicke: Fenster aufgehebelt

Durch Aufhebeln eines Fensters in der Glienicker Gartenstraße verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag gewaltsam Zugang zu einer Jugendeinrichtung. In den Aufenthaltsräumen wurde ein Schrank aufgebrochen, in dem sich Spirituosen befanden. Ob etwas aus dem Schrank entwendet wurde, ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 100 Euro.

Lehnitz: Pkw gegen Radfahrer

Ein 26-Jähriger fuhr am Dienstag um 17.30 Uhr in Lehnitz mit einem VW auf der Straße und wollte nach rechts in Richtung Schmachtenhagen abbiegen. Ein 59-jähriger Radler kam aus Schmachtenhagen und hielt an der Einmündung an, obwohl er Vorfahrt hatte. Der 26-Jährige nahm den 59-Jährigen wahr, fuhr dann offenbar trotzdem los und kollidierte mit dem Vorderrad des Mannes. Dieser stürzte daraufhin und klagte über Schmerzen im Bereich der Schulter. Er wollte später selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Höhe des Schadens beträgt rund 500 Euro.

Freienhagen: Von der Sonne geblendet

Eine 52-Jährige befuhr am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr die Landesstraße 213 zwischen Nassenheide und Freienhagen. Offenbar wurde die Frau während der Fahrt so stark durch die tief stehende Sonne geblendet, dass sie den Fahrbahnverlauf nicht mehr erkennen konnte. Im weiteren Verlauf fuhr die Frau gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde ihr VW völlig zerstört. Der Schaden beträgt rund 15.000 Euro. Anschließend wurde die 52-Jährige verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der VW wurde abgeschleppt.

Hennigsdorf: Baucontainer aufgebrochen

Im Walther-Kleinow-Ring in Hennigsdorf wurden in der Nacht von Montag zu Dienstag zwei Container zur Materiallagerung auf einer Baustelle aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Oranienburg: Cannabisgeruch

Während eines Einsatzes wegen Ruhestörung konnten Polizeibeamte bei der Sachverhaltsklärung Cannabisgeruch wahrnehmen. Bei einer freiwilligen Inaugenscheinnahme der Wohnung wurden geringe Mengen von einer Substanz gefunden, bei der es sich augenscheinlich um Cannabis handelt. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt und die Ruhe wieder hergestellt.

Germendorf: Trunkenheit im Verkehr

Dienstagnacht wurde gegen 23 Uhr ein PKW auf der L170 in Germendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 38-jährige Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,22 Promille hatte. Nach einer Blutprobenentnahme wurde der Fahrer wieder entlassen. Die Weiterfahrt wurde ihm aber untersagt und eine entsprechende Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.

Velten: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wurde in Velten ein 27-jähriger PKW-Fahrer festgestellt, der einen PKW mit Anhänger führte. Der Anhänger hatte ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,7 Tonnen, der Fahrer aber nur eine Fahrerlaubnis bis 750 Kilo. Die Weiterfahrt mit dem Gespann wurde untersagt, eine Verkehrsvergehensanzeige wurde gefertigt.

Hohen Neuendorf: Fahrzeug weg

Am Dienstagabend meldete sich eine Frau in der Leitstelle der Polizei. Sie gab an, dass ihr VW Passat in Hohen Neuendorf gestohlen worden war. Als Tatzeitraum wurde der 25. Juni bis 2. Juli benannt. Nachdem die Dame zuerst das falsche Kennzeichen durchgegeben hatte, konnte nach einer Korrektur das Fahrzeug schnell gefunden werden. Die Stadt hatte es in eine anliegende Straße umgesetzt, da an der Stelle durch die Stadt ein Fest gefeiert wurde. Die entsprechenden Schilder waren am 27. Juni aufgestellt worden.

