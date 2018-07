Kremmen

Am 30. Juni um 9.20 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 10 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen dem Autobahndreieck Havelland und der Anschlussstelle Kremmen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. In Folge zu geringen Sicherheitsabstandes zum vorausfahrenden Kraftfahrzeug fuhr ein 76-jähriger Toyota-Fahrer aus Dresden auf den vor ihm verkehrsbedingt langsam fahrenden PKW Toyota auf. Beide Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Hennigsdorf: Einbruch in Firma

In der Nacht von Freitag zu Sonnabend drangen unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Plexiglasscheiben ins Gebäudeinnere einer Firma in der Philipp-Pforr-Straße in Hennigsdorf. Aufgrund der Auslösung der Alarmanlage ließen die Täter womöglich von ihrem Vorhaben, etwas zu entwenden, ab und flüchteten. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. Die Polizei wurde erst am Sonnabendvormittag über diesen Sachverhalt informiert und kam zur Aufnahme der Anzeige vor Ort. Nach dem Einsatz von Kriminaltechnik zur Spurensuche ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Oberhavel: Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Im Zeitraum vom 29. Juni bis 01. Juli wurden durch die Polizei im Landkreis Oberhavel insgesamt 16 Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol beziehungsweise Drogen am Steuer festgestellt. Der höchste Wert eines „Alkoholsünders“ am Steuer eines Pkw waren 2,15 Promille eines 53-jährigen Pkw-Fahrers. Ein 33-jähriger Radfahrer pustete 2,32 Promille in das Testgerät. Die Fahrer, die unter Drogeneinfluss standen, konsumierten vor Fahrtantritt Cannabis oder Amphetamine. Entsprechend der Verstöße wurden Blutentnahmen beziehungsweise beweissichere Atemalkoholmessungen durchgeführt sowie Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgenommen. In drei Fällen musste der Führerschein beschlagnahmt werden.

Oranienburg: Radfahrer übersehen

Am Freitagnachmittag ereignete sich ein Unfall vor dem Oranienburger Schloss, wobei ein 47-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Beide Unfallbeteiligten befuhren die Breite Straße aus Richtung Kirche in Richtung Schloss. Der Radfahrer überquerte bei grün-zeigender Ampel die Berliner Straße. Der Unfallverursacher, ein 54-jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot bog nach rechts in die Berliner Straße ab, ohne auf den Radfahrer zu achten. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei stürzte der Radfahrer und zog sich Schürfwunden zu. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt.

Von MAZonline