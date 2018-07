Lehnitz

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet Donnerstagabend um 20 Uhr im Mühlenbecker Weg in Lehnitz Unrat in Brand, der im Eingangsbereich eines unbewohnten Hauses lag. Die Außenfassade wurde durch Verrußungen beschädigt. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Die Kripo ermittelt.

Oranienburg: In ein Wohnhaus eingebrochen

Freitagmittag wurde in der Oranienburger Magnus-Hirschfeld-Straße festgestellt, dass Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingedrungen waren und aus diesem Schmuck entwendet hatten. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Hohen Neuendorf: Flüchtiger Lkw

Eine 38-Jährige fuhr Donnerstagnachmittag um 14.55 Uhr mit ihrem elf Jahre alten Sohn die Briesestraße in Hohen Neuendorf entlang. Beide fuhren jeder für sich auf einem Fahrrad. Ihnen kam nach bisherigen Angaben in entgegengesetzter Richtung ein polnischer Lkw mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern mussten Mutter und Sohn von ihren Rädern in angrenzende Büsche springen und verletzten sich dabei leicht an den Beinen. Der Lkw fuhr unbeirrt weiter. Eine ärztliche Behandlung vor Ort wurde abgelehnt. Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw angeben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03301/8510 bei der Polizei Oranienburg.

Velten: Diesel gestohlen

Aus einem Bagger der Awu wurde zwischen dem 4. und 5. Juli auf dem Betriebsgelände der Awu in Velten Dieselkraftstoff entwendet. Nach erster Schätzung sind etwa 250 Liter aus dem unverschlossenen Tank abgesaugt worden. Spuren, die auf die Täter hinweisen, konnten nicht gesichert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Summt: Trickdiebstahl

Am Donnerstagmittag betrat eine ausländische Person ein Garten- und Landschaftsbaugeschäft in Summt. Er sprach die Mitarbeiterin dort an, und schien etwas erfragen zu wollen. Aufgrund der Sprache verstand die Mitarbeiterin jedoch nicht, was der Mann wollte. Der Mann verließ dann das Geschäft wieder. Im Anschluss bemerkte die Mitarbeiterin, dass eine Geldkassette ebenfalls nicht mehr im Geschäft war. Eine Anzeige wurde aufgenommen und die Kriminalpolizei ermittelt

Oranienburg: Betrunken auf dem Fahrrad

In Oranienburg kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr einen 52-jährigen Radfahrer. Im Laufe der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Mann, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Der Test ergab einen erstaunlichen Wert von 3,77 Promille. Der Radfahrer wurde zur Polizeiinspektion gebracht und dort eine Blutprobe entnommen. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZonline