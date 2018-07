Oberhavel

Pünktlich zum letzten Schultag und dem damit einhergehenden Ferienbeginn häuften sich laut Aussage der Polizei am Mittwoch, den 4. Juli 2018, die Meldungen über ruhestörendes Verhalten insbesondere von Jugendlichen.

Sieben Mal mussten die Kollegen der Polizeiinspektion Oranienburg am Mittwochabend ausrücken, um Partylärm zu unterbinden. In allen Fällen sprachen die Beamten vor Ort eine mündliche Verwarnung aus und kündigten Folgemaßnahmen an.

Wie die Polizei mitteilt, steht dafür „ eine ganze Palette an Möglichkeiten“ zur Verfügung. So können die Beamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die Lärmverursacher fertigen, die Party auflösen, Lärmquellen wie Musikboxen oder ähnliches sicherstellen und zu guter Letzt Lärmverursacher auch in Gewahrsam nehmen. „Die Freiheit des Einzelnen endet immer dort, wo die Freiheit des anderen beginnt“, teilt die Polizeiinspektion mit Nutzung des Zitats von Immanuel Kant mit, an die Nachbarn zu denken, wenn gefeiert werden soll.

Von MAZonline