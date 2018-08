Oberhavel

Das sind die Meldungen der Polizei aus Oberhavel von Mittwoch, 15. August 2018:

Oranienburg: In den Gegenverkehr geraten

Ein 61-Jähriger geriet am Dienstagmittag in der Bernauer Straße in Oranienburg in einer Rechtskurve mit seinem Skoda offenbar zu weit links und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Opel. Die 37-jährige Fahrerin, ihre Beifahrerin und ein sechsjähriges Kind blieben unverletzt. Der 66-jährige Beifahrer im Skoda erlitt einen Schock und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Bernauer Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden. Der Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Hohenbruch: Unterholz brannte

Etwa 2000 Quadratmeter Unterholz brannten am Dienstagabend in der Nähe der Landesstraße zwischen Hohenbruch und Teerofen. Das Kiefernwaldstück wurde von Kameraden der Feuerwehr Kremmen gelöscht. Zur Brandursache wird ermittelt, Kriminaltechniker waren im Einsatz.

Krewelin: Auffahrunfall wegen Reh

Da am Dienstagabend ein VW Fahrer auf der L21 zwischen Krewelin und Höpen wegen eines die Fahrbahn querenden Rehwildes abbremsen musste, fuhr ein ihm folgender Renault vermutlich aus Unaufmerksamkeit und/oder zu geringem Sicherheitsabstand auf diesen ungebremst auf. Der Renault-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus Templin gebracht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hohen Neuendorf/Birkenwerder: Betrunkene Unfallflüchtige

Am Dienstagabend fuhr eine 36-jährige VW-Fahrerin in der Wilhelm-Külz-Straße in Hohen Neuendorf gegen zwei im ruhenden Verkehr stehende Fahrzeuge und fuhr einfach weiter. Durch einen geschädigten Fahrzeughalter wurde der Unfall bemerkt und die flüchtende Fahrerin bis in die Hauptstraße in Birkenwerder verfolgt. Durch die sofort informierten Polizeibeamten wurde dann mit der Dame vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,21 Promille. An den beiden beschädigten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren und Alkohol wurde gefertigt.

Hennigsdorf: Mitbewohner mit Messer bedroht

Ein 39-jähriger Syrer „fuchtelte“ am Dienstagmorgen vor einem anderen 34-jährigen Bewohner der Asylunterkunft mit einem modifizierten Klappmesser herum. Hintergrund der mutmaßlichen Bedrohung war, dass der andere Heimbewohner den Syrer um Ruhe gebeten hatte. Durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde versucht, den Mann zu beruhigen, dabei wurde der Mitarbeiter durch diesen an die Wand geschubst. Da es bereits mehrfach Auseinandersetzungen zwischen dem Syrer und anderen Heimbewohnern gegeben hat, wurde dieser ins Asylheim nach Bärenklau verbracht. Das modifizierte Klappmesser (aufgewertet mit Rasierklingen) wurde durch den Sicherheitsdienst eingezogen. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Löwenberg: Auto entwendet

Am Dienstagvormittag meldete sich ein 36-Jähriger bei der Polizei und gab an, dass sein am Karl-Marx-Platz in Löwenberg abgestellter Peugeot Boxer mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-FB 182 entwendet wurde. Schaden: etwa 12.000 Euro. Den weißen Wagen hatte der Mann am 1. August abgestellt. Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

A10, Oberkrämer: Warnbaken beschädigt

Eine 51-jährige Frau verlor am Dienstagvormittag zwischen dem Dreieck Havelland und der Anschlussstelle Oberkrämer offenbar aufgrund von Müdigkeit die Kontrolle über ihren Mercedes Benz. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei Warnbaken. Schaden: etwa 3500 Euro. Das Auto blieb fahrbereit. Die Polizeibeamten untersagte der Frau aus Baden-Württemberg zunächst die Weiterfahrt, ihr Beifahrer wechselte auf den Fahrersitz.

Velten: Schmuck, Parfüm und Handy entwendet

Ein angekipptes Schlafzimmerfenster in einer Erdgeschosswohnung in einem Veltener Mehrfamilienhaus am Kuschelhain lud am Montag in der Zeit von 9.10 bis 16.45 Uhr eine bisher unbekannte Person zum Einbruch ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein IPhone, zwei teure Parfüme und diverser Schmuck entwendet. Der Schaden wird mit ca. 1500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Amalienfelde: Gartenbaumaschinen entwendet

In der nacht zum Mittwoch drangen bisher unbekannte Personen nach Aufschneiden eines Zaunes auf das Gelände einer Landschaftsbaufirma in der Berliner Chaussee in Amalienfelde ein und hebelten dort ein Fenster einer Lagerhalle auf. Aus dieser entwendeten sie dann diverse Gartenbaumaschinen, wie z.B. eine Tischkreissäge, Kappsäge, Motorsensen und Bodenverdichter. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline