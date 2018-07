Oberhavel

Das sind die Meldungen der Polizei in Oberhavel von Mittwoch, 18. Juli 2018:

Germendorf: Pkw gegen Radlerin

Eine 54-Jährige befuhr am Dienstagvormittag die Annahofer Straße in Germendorf in Richtung der Bundesstraße 96. An der Einmündung zur Straße zum Baumarkt wollte die Frau nach links abbiegen und kündigte dies mit einer entsprechenden Armbewegung an. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer wollte an derselben Einmündung nach links auf die Annahofer Straße einbiegen und stieß mit der Radlerin zusammen. Diese kam zu Fall und verletzte sich daraufhin leicht. Zur weiteren Behandlung wurde die Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde sie nach ambulanter Behandlung entlassen. Insgesamt entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 100 Euro bei dem Verkehrsunfall.

Mühlenbeck: Bei Zusammenstoß verletzt

Beim Verlassen einer Grundstückseinfahrt und Einfahren in den Fließverkehr übersah der 64-jährige Fahrer eines Peugeot den auf der Mühlenbecker Hauptstraße fahrenden Renault und stieß mit diesem zusammen. Die Beifahrerin im Renault wurde dabei verletzt und wurde in ein Klinikum eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Sachsenhausen: Gestreift

Am Dienstagvormittag streifte ein 67-jähriger Skoda-Fahrer in der Sachsenhausener Chausseestraße den Honda einer 21-Jährigen, als er vom Fahrbahnrand in Richtung Teerofen anfuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro. Der Mann wurde vor Ort mit einem Verwarngeld in Höhe von 35 Euro verwarnt. Die junge Frau meldete sich einige Stunden später bei der Polizei und gab an, dass sie mit einer leichten Verletzung beim Arzt war.

Hennigsdorf: Autowerkstatt aufgebrochen

In der Nacht zu Dienstag flexten Unbekannte eine rückwärtig gelegene Tür einer Werkstatt in der Hennigsdorfer Philipp-Pforr-Straße auf. Aus der Autowerkstatt entwendeten sie mehrere Werkstattwagen und Werkzeugkoffer. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Oranienburg: Kennzeichen gestohlen

Unbekannte waren aktiv: Am Dienstag zwischen 13 und 16 Uhr wurden beide amtlichen Kennzeichen OHV-BR 757 von einem Kia, welcher auf dem Parkplatz in der Oranienburger Andre-Pican-Straße geparkt war, gestohlen.

