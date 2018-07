Oberhavel

Das sind die Meldungen der Polizei aus Oberhavel von Donnerstag, 19. Juli 2018:

Birkenwerder: Spiegel mit Kopf abgefahren

Am Mittwochabend parkte ein Linienbus vor dem Bahnhof in Birkenwerder, als ein Radfahrer am Bus vorbei fuhr und mit seinem Kopf gegen den Spiegel stieß, welcher daraufhin beschädigt wurde. Der Radfahrer fuhr mit seinem Fahrrad unvermittelt weiter. Eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht wurde aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Hennigsdorf: Ladendiebstahl

Bei dem Versuch einen Ladendiebstahl zu begehen, wurde am Mittwochnachmittag eine 16-Jährige im Discounter am Havelplatz in Hennigsdorf ertappt. Bei der Kontrolle konnte noch eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden werden. Zwei Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und die Jugendliche der Mutter übergeben.

Schildow: Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten offenbar am Mittwochnachmittag die Terrassentür eines Reihenhauses in der Schildower Lindenstraße aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht, so dass die Täter auch nicht in das Gebäude kamen. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Von MAZonline