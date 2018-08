Oberhavel

Das sind die Meldungen der Polizei aus Oberhavel von Mittwoch, 22. August 2018:

Hohen Neuendorf: Achtjähriger leicht verletzt

Ein achtjähriger Junge überquerte am Mittwochmorgen in der Hohen Neuendorfer Waldstraße mit dem Fahrrad die Fahrbahn. Eine 82-jährige Autofahrerin verließ gerade den nahen Kreisverkehr und übersah dabei offenbar das Kind. Durch den Zusammenstoß erlitt der Junge einen Schock und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine Mutter war vor Ort. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Hennigsdorf: 17-jähriger Radler gestürzt

Am Dienstagnachmittag ereignete sich an der Rathenau- Ecke Stauffenbergstraße in Hennigsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Ein 73 Jahre alter Hyundai-Fahrer hielt vor der Einmündung zur Rathenaustraße an, um einem Linienbus, der die Poststraße entlang fuhr, Vorrang zu gewähren. Aufgrund der Fahrbahnenge konnte der Bus jedoch nicht nach links abbiegen und bot dem Pkw-Fahrer daher an, in die Poststraße einzufahren. Ein 17-Jähriger befuhr zu selben Zeit den Radweg der Poststraße gerade aus und wurde folglich vom Hyundai erfasst. Bei dem Sturz verletzte er sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro bei dem Verkehrsunfall.

Hennigsdorf: Senior weiterhin vermisst

Weiterhin vermisst. Quelle: privat

Der bereits seit dem 16. August vermisste 70-jährige Norbert Bredow ist trotz umfangreicher Suchmaßnahmen noch immer nicht gefunden worden. Der Mann ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen, die er jedoch nicht dabei hat. Er ist gehbehindert und mit seinem Pkw Toyota Avensis mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-NB 48 unterwegs. In dem Wagen befindet sich ein Kindersitz, der mit einem blau-weißen Tuch aus Griechenland (Motiv Delfine) zugedeckt ist. Norbert Bredow hat kurzes weißes Haar und einen Oberlippenbart. Er ist mit einer beigefarbenen Hose und einem blau-weiß gestreiften Polo-Shirt, sowie hellbraunen Schuhen bekleidet. Er hat einen schwarzen Gehstock und einen Rollstuhl im Kofferraum des Pkw Toyota. Wer hat den Mann oder das Auto gesehen oder kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel, Telefon: 03301/8510.

Oranienburg: Enkeltrick

Ein 77-jähriger Oranienburger erhielt am Dienstagmittag einen Telefonanruf mit unterdrückter Nummer. Ein Mann stellte sich als sein Enkel vor und bat um 18.000 Euro Bargeld für einen Hauskauf. Er wollte eine Stunde später vorbeikommen und das Geld abholen. Der 77-Jährige sagte dem Unbekannten, dass er kein Geld herausgeben würde und das Gespräch wurde beendet. Nur eine Minute später klingelte das Telefon erneut. Bei unterdrückter Nummer meldete sich ein Mann und stellte sich als Kriminalhauptkommissar vor und forderte den 77-Jährigen auf, das Geld der Polizei zu übergeben. Daraufhin beendete der Oranienburger das Gespräch und wählte über den Notruf die richtige Polizei an. Eine Strafanzeige wegen versuchten Betruges wurde aufgenommen.

Velten: Tresor gestohlen

Velten – Aus Firmenräumen im Veltener Ameisenweg entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen Tresor. Die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt verschafft und die Räume durchwühlt. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. In dem Tresor befanden sich Bargeld und Papiere.

Velten: Erschrocken

Ein 21-jähriger Radfahrer verletzte sich am Mittwochmorgen in der Veltener Straße Am Tonberg. Er hatte sich wegen eines aus einer Tiefgarage ausfahrenden Audi erschrocken. Der Fahrer hatte den Wagen zwar gestoppt, als er den Radfahrer kommen sah. Dennoch bremste der 21-Jährige und stürzte vornüber vom Rad. Er musste in der Rettungsstelle untersucht werden.

Oranienburg: Mehrere Keller aufgebrochen

Von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Oranienburger Willy-Brandt-Straße gleich vier Keller gewaltsam aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Fahrräder, Werkzeuge sowie verschiedene Kleingegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zehdenick: Betrunkener Radfahrer

Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zu Mittwoch auf dem Zehdenicker Adolf-Mann-Platz einen 36-jährigen Radfahrer. Es stellte sich heraus, dass er betrunken war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Die Beamten ließen eine richterlich angeordnete Blutprobe durchführen, fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Von MAZonline