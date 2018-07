Oberhavel

Das sind die Meldungen der Polizei in Oberhavel von Dienstag, 24. Juli 2018:

Kremmen: Seitlich zusammengestoßen

Auf der L170 zwischen Amalienfelde und Kremmen stießen am Montagmorgen ein Ford Focus und ein Toyota Europe seitlich zusammen. Nach gegenwärtiger Kenntnis kam die 73-jährige Fahrzeugführerin des Toyota aus noch ungeklärter Ursache zunächst nach links auf die Gegenspur, berührte seitlich den Ford, kam dann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte leicht mit einen Baum. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener Zuständigkeit geborgen. Schaden: etwa 16.000 Euro. Die 71-jährige Fahrzeugführerin des Ford wurde dabei leicht verletzt und wollte nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen.

A10 bei Mühlenbeck: Zu schnell aufgefahren

Eine 28-Jährige fuhr am Montagnachmittag mit einem Mitsubishi auf der A10 von Mühlenbeck aus in Richtung Birkenwerder und kollidierte kurz hinter der Anschlussstelle mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem voraus fahrenden Ford, welcher von einer 52-Jährigen geführt wurde. Diese klagte nach dem Verkehrsunfall über Nackenschmerzen, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Schaden: etwa 7000 Euro.

Amalienfelde: In Schlangenlinien gefahren

Weil eine 83-jährige Fahrzeugführerin am Montagnachmittag auf der L 170 in Amalienfelde in Schlangenlinien fuhr, alarmierten Zeugen die Polizei. Die Fahrerin wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sie hatte keinen Alkohol getrunken, war jedoch etwas erschöpft, und es wurde ihr eine Fahrpause von den Beamten verordnet.

Stolpe-Süd: Mercedes gestohlen

In Stolpe-Süd wurde in der Straße Kuckucksruf in der Nacht zum Dienstag ein vor einem Grundstück abgestellter grauer Mercedes E350d entwendet. Die Fahndung nach dem Wagen mit dem Kennzeichen OHV-D 250 wurde eingeleitet. Dem Besitzer entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Kripo ermittelt.

Hennigsdorf: Parkautomat beschädigt

Erneut versuchten Unbekannte in der Nacht zu Montag einen Münzgeldautomaten aufzubrechen. Dieses Mal wurde der Parkscheinautomat in der Karl-Marx-Straße in Hennigsdorf angegriffen. Der Parkscheinautomat hielt dem gewaltsamen Angriff insoweit stand, dass die Unbekannten nicht an die Münzen gelangten, jedoch wurde er dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr funktionstüchtig ist. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Schildow: Trickanruf

Am Montagnachmittag erhielt eine Anwohnerin aus der Schildower Lindenstraße einen Anruf mit unterdrückter Telefonnummer. Der Anrufer gab sich als ihren Sohn aus und forderte 50.000 Euro, die er sodann auch demnächst abholen wollte. Die Dame reagierte prompt und beendete das Gespräch. Sie erstattete Strafanzeige bei der Polizei.

Wensickendorf: Batterien entwendet

Am vergangenen Wochenende entfernten unbekannte Täter in der Hauptstraße im Ortsteil Wensickendorf die Batterieabdeckung eines dort abgestellten Lkw MAN gewaltsam und kappten die Versorgungsleitungen zu den Batterien. Beide Batterien wurden ausgebaut und entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro.

A10 bei Mühlenbeck: Tank geleert

Aus dem Tank einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine, einem Bagger, entwendeten bisher Unbekannte im Zeitraum vom 21. bis 23. Juli etwa 100 Liter Dieselkraftstoff und ein Steuerdisplay. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. Der Bagger war auf einem für den Verkehr gesperrten Parkplatz abgestellt.

Oranienburg: Unfall beim Abbiegen

Eine Autofahrerin befuhr am Montagvormittag die Breite Straße in Oranienburg und wollte nach rechts abbiegen. Dabei beachtete sie offenbar den 45-jährigen Radfahrer nicht, welcher ihr entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Radweg entgegenkam. Der Radfahrer stürzte und erlitt eine Verletzung am rechten Knie. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

Von MAZonline