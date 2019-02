Oranienburg

Ein Zeuge meldete sich Donnerstagmittag bei der Bundespolizei und teilte mit, dass in einer Wohnung in der Stralsunder Straße in Oranienburg ein Mann Bomben bauen würde. Die Bundespolizei informierte die dafür zuständige Landespolizei, die in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft über einen Richter einen Durchsuchungsbeschluss erwirken konnte. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurden USBV-Entschärfer (Unkonventionelle Brand- und Sprengvorrichtungen) und Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Die Wohnung wurde geöffnet und durchsucht. Der Mieter der Wohnung befand sich nicht dort. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung wurden vier Soft-Air-Waffen, Pistolenmagazine, Feuerwerkskörper sowie ein USBV-verdächtiger Gegenstand aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline