Hohen Neuendorf/Glienicke

Revierpolizisten des Polizeireviers Hennigsdorf führten am Mittwoch erneut Kontrollen zur Einhaltung des Jugendschutzes im Bereich von Hohen Neuendorf und Glienicke durch. Dabei ertappten sie eine 16-Jährige, die mit einem gestohlenen Personalausweis Zigaretten an einem Automaten kaufte. An der Glienicker Skaterbahn trafen die Beamten zudem zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren an, die sich gerade einen Joint gedreht hatten und diesen bereits rauchten.

Anzeigen erstattet, Übergabe an Erziehungsberechtigte

Gegen die 16-Jährige wurde eine Strafanzeige wegen des Diebstahl des Ausweises und Missbrauchs von Ausweispapieren erstattet, gegen die Jugendlichen aus Glienicke eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Alle drei wurden anschließend an ihre Eltern übergeben.

17-Jähriger mit Marihuana in Hohen Neuendorf aufgegriffen

Weitere Beamte der Revierpolizei aus Hennigsdorf stellten zudem einen 17-Jährigen in Hohen Neuendorf fest, der einige Gramm Marihuana sowie szenetypische Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln mit sich führte. Auch er wurde an seine Eltern übergeben, zudem wurde gegen ihn eine Strafanzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geschrieben.

