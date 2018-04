Polizei sucht Zeugen

Birkenwerder. Wahrscheinlich hat ein bisher unbekannter Täter am 4. Oktober 2017 einen 51-jährigen gehbehinderten Mann, der mit einem Rollator unterwegs war, beim Abheben von Bargeld in der Sparkassenfiliale in Birkenwerder beobachtet, als dieser auch die Geheimzahl eingab.

Opfer bemerkte den Diebstahl in der Netto-Filiale

In der Netto-Filiale in Birkenwerder, nur 400 Meter von der Sparkasse entfernt, stellte der Geschädigte dann fest, dass ihm aus seiner Jackentasche die Brieftasche inklusive EC-Karte und dem gerade abgehobenen Betrag von mehreren hundert Euro gestohlen worden war. Wo und wann das genau passiert ist, konnte noch nicht ermittelt werden. Es muss jedoch zwischen der Barabhebung in der Sparkassenfiliale und dem Einkauf in der Netto-Filiale passiert sein. Der Täter hob dann in der Sparkassenfiliale in Birkenwerder weitere hundert Euro ab.

Täter mehrfach bei ähnlichen Taten auffällig geworden

Dieser Täter ist bereits mehrfach bei ähnlichen Taten in Birkenwerder auffällig geworden. Es ist zu vermuten, dass er dort im Bereich wohnt.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Angaben zu dem auf dem Foto abgebildeten Mann machen können, sich in der Polizeiinspektion Oranienburg unter der Telefonnummer 03301/8510 zu melden.

