Fürstenberg

Für einen Fall von Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nach Zeugen und wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Am 5. Januar 2019 kam es zwischen 00.45 und 9.20 Uhr in der Krummen Straße/Einmündung zur B96 in Fürstenberg/ Havel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in einer Parktasche abgestellter Pkw Mitsubishi eines Mannes war dabei von einem bislang unbekannten Fahrzeug auf der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Die Schäden fielen dem Autobesitzer auf, als er den Wagen wieder nutzen wollte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich in der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 zu melden.

Von MAZonline