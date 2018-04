Polizeianwärter beginnen Ausbildung

Rund 200 Frauen und Männer sind am Dienstag an der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg zu Polizeianwärterinnen und -anwärtern ernannt worden. Innenminister Karl-Heinz Schröter sagte: „Wir bilden derzeit in Oranienburg so viele junge Polizisten aus wie noch nie zuvor.“