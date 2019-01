Vogelsang

Ein merkwürdiger Fund auf dem Bahnhof im Zehdenicker Ortsteil Vogelsang beunruhige eine Reisende am Dienstag (15. Januar) derart, dass sie gegen 13.15 Uhr die Polizei alarmierte und zu Hilfe rief.

Wie sie den Beamten erklärte, hatte sie sich gegen 12.30 Uhr auf dem Bahnhof in Vogelsang aufgehalten und dabei auf dem dortigen – einzigen – Bahnsteig eine gelbe Plastiktüte bemerkt, aus der Blut auslief. Da ihr dies komisch vorkam und sie sich jetzt Sorgen machte, meldete sie sich bei der Polizei, um die Beobachtung mitzuteilen.

Polizeibeamte stellten vor Ort dann in einem Mülleimer eine Tüte mit 1,5 bis zwei Kilogramm Fleisch aus einer Oranienburger Fleischerei fest, die offenbar auf dem dortigen Bahnsteig entsorgt worden war. Eine Straftat lag, so die Polizei, daher in diesem Fall nicht vor.

Von MAZonline