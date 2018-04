Polizeiüberblick: Auseinandersetzung am Busbahnhof

Hennigsdorf. Am Mittwochabend wurde durch das Personal im Kaufland in Hennigsdorf ein 29-jähriger Mann bei dem Diebstahl einer Sonnenbrille gestellt. Da dieser keine Papiere mit sich führte, musste die Polizei zur Klärung der Identität vor Ort kommen. Eine Anzeige wurde aufgenommen und der Täter erhielt Hausverbot.

Oranienburg: Schwalbe entwendet

Aus einer Garage eines Garagenkomplexes in Oranienburg wurde im Laufe der letzten Woche ein Kleinkraftrad „Schwalbe“ entwendet. Die Garage war bereits vorher aufgebrochen worden. Das nicht versicherte Kleinkraftrad konnte durch den Eigentümer jedoch nicht gegen Diebstahl geschützt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Oranienburg: Versuchter Pkw-Diebstahl

Mittwochnacht beobachteten Anwohner in Oranienburg auf ihrem Grundstück eine Person mit einer Taschenlampe. Diese soll bereits in der Nacht zuvor dort gewesen sein und die Bewegungsmelder verstellt haben. Als die Polizei am Ort eintraf, konnte keine Person auf oder in der Nähe des Grundstücks festgestellt werden. Jedoch war bei einem Fahrzeug der Marke Volvo die Alarmanlage an. Der PKW war noch verschlossen und hatte auch keine Schäden. Die Kriminaltechniker der Polizei waren vor Ort und sicherten Spuren, eine Anzeige wurde aufgenommen.

Oranienburg: Unfallflucht

Am Mittwoch hatte im Zeitraum von 8.10 bis 10.11 Uhr eine namentlich bekannte Frau ihren VW Golf auf einem Parkplatz am Ärztehaus in der Bernauer Straße in Oranienburg abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Schaden an ihrem Auto. Hinweise zum Unfallverursacher gibt es keine, dieser hatte sich unerlaubt und unerkannt vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalles sich bei der Polizei in Oranienburg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hennigsdorf: Fahren ohne Versicherung

In Hennigsdorf wurde am Mittwochabend ein 35-Jähriger auf einem Kleinkraftrad „Schwalbe“ angehalten, welches zwar über ein Versicherungskennzeichen verfügte, dieses war jedoch nicht mehr gültig. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Zehdenick: Betrunken Fahrrad gefahren

In Zehdenick wurde am Mittwochabend ein 50-Jähriger durch die Polizei kontrolliert. Da die Beamten Alkoholgeruch bemerkten, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,28 Promille. Es wurde in der Rettungsstelle des Krankenhaus Gransee eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Oranienburg: Zehnjähriger alleine am Bahnhof

Am Mittwochmittag rief ein Taxifahrer die Polizei an, da er am Bahnhof von Oranienburg von einem Zehnjährigen angesprochen worden war. Der Junge sprach nur Englisch und hatte sich verlaufen. Die Beamten konnten ermitteln, dass die Mutter des Jungen in einem nahem Werk arbeitet und übergab den Jungen an die Mutter.

Hennigsdorf: Auseinandersetzung am Busbahnhof

Nach einer verbalen Auseinandersetzung am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr auf dem Hennigsdorfer Busbahnhof in der Poststraße kam es zwischen einem 20-jährigen Afghanen und einem 29-jährigen Deutschen zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Vorausgegangen war wohl eine Streitigkeit wegen einer Frau. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung durch die Polizei störte ein unbeteiligter, stark alkoholisierter 22-jähriger Afghane die polizeilichen Maßnahmen, indem er die Beamten beleidigte und im weiteren Verlauf auch Widerstand leistete. Der Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt zur Polizeiinspektion Oberhavel bedrohte er die Beamten. In den Gewahrsamsräumen verunreinigte er mehrfach die Zelle und verhielt sich aggressiv.

Mühlenbeck: Benzin gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich bisher Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Autohauses in der Breiten Straße in Mühlenbeck. Sie entwendeten aus vier Verkaufsfahrzeugen Benzin. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 2 000 Euro beziffert.

Hennigsdorf: Golf entwendet

In der Nacht zu Donnerstag entwendeten bisher unbekannte Täter einen in der Krummen Straße in Hennigsdorf abgestellten Pkw der Marke VW Golf. An dem weißen Wagen waren die Kennzeichen OHV-MG 30 angebracht. Nach dem Fahrzeug im Wert von etwa 6 000 Euro wurde die Fahndung eingeleitet.

Hennigsdorf: Radfahrer kollidieren

Zwei Radfahrer befuhren Mittwoch gegen 12.55 Uhr die Birkenstraße in Hennigsdorf. Einer der Radfahrer wollte auf sein Grundstück abbiegen und der andere wollte an diesem noch vorbeifahren. Dabei kollidierten beide miteinander, wobei sich einer eine Kopfverletzung zuzog und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Hennigsdorf: Fahrradfahrerin nicht beachtet

Der 54- jährige Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr Mittwoch gegen 14.35 Uhr die Philipp-Pforr-Straße in Hennigsdorf und beachtete offenbar die Vorfahrt einer 41 Jahre alten Fahrradfahrerin nicht ausreichend. Ob es zu einem Zusammenstoß kam, konnten die Unfallbeteiligten nicht sagen. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Geschehen an der Lippe verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Oberkrämer: Gesundheitliche Probleme

Der 65-jährige Fahrer eines Pkw Volvo hatte Mittwoch gegen 6.50 Uhr während der Fahrt akute gesundheitliche Probleme und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch kam er auf der Bundesautobahn 10 zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Autobahndreieck Havelland nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelschutzplanke, querte die gesamte Fahrbahn nach rechts, kollidierte mit der rechten Seitenschutzplanke und kam an dieser zum Stillstand. Der Fahrer wurde zur stationären Behandlung durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen musste geborgen werden. Es war ein Sachschaden von etwa 4 000 Euro entstanden.

