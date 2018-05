Zehdenick

Unbekannte Täter nutzten den Vatertag dazu, in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag in ein Bürogebäude, sowie eine Lagerhalle eine Gewerbeeinrichtung in Zehdenick, Am Bahnhof Neuhof gewaltsam einzudringen. Hierbei benutzten sie auf dem Gelände befindliche Gegenstände zum Öffnen des Objektes. Die Diebe entwendeten Buntmetall.

Oranienburg: Diebstahl aus einem Sattelauflieger

Unbekannte Täter entwendeten vom 9. bis 11.Mai von einem Sattelauflieger, der auf einem Parkplatz in der Rewestraße in Oranienburg abgestellt war, diverse Utensilien zur Ladungssicherung.

Zehdenick: Einbruch in Gewerbeeinrichtung

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 10. zum 11. Mai durch Übersteigen eines Zaunes Zutritt zu einem Firmengelände in Zehdenick in der dortigen Amtswaltstrasse. Hierbei wurde das Fensterglas eines Werkstatttores eingeschlagen. Ferner wurden innenliegende Sprühdosen der Werkstatt entwendet.

Oranienburg: Einbruch in Verbrauchermarkt

Am Sonnabendmorgen stellte der Fahrer eines Wachschutzunternehmens nach Alarmauslösung einen Einbruch in einen Verbrauchermarkt in Oranienburg in der Sachsenhausener Straße fest. Hierbei waren noch unbekannten Täter durch Einschlagen eines Fensters ins Innere eingedrungen. Auch eine wurde Kasse angegriffen.

Velten: Gestohlenes Auto angehalten

Im Rahmen der immer noch intensiv geführten Kontrollen zu Pkw-Diebstählen wurde am Sonnabendmorgen ein Pkw in Velten in der Viktoriastraße angehalten. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein Seitenfenster eingeschlagen worden war. Nach Prüfung konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug zuvor entwendet worden war. Der ausländische Fahrzeugführer war zudem stark alkoholisiert. Der Tatverdächtige wurde darum zunächst vorläufig festgenommen.

Velten: Pkw Renault gestohlen

In der Nacht zu Sonnabend entwendeten derzeit unbekannte Täter einen PKW Renault Megane. Dieser befand sich auf einem Parkplatz der Karl-Liebknecht-Straße in Velten. Am Tatort konnten lediglich Glassplitter festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Velten: Körperverletzung

In der Nacht zum Sonntag informierte ein 48-Jähriger selbstständig die Polizei darüber, dass er soeben seine 39-jährige Lebensabschnittsgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Velten, in der Tobias-Christoph-Feilner Straße körperlich schikaniert habe. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort stellten diese fest, dass der Beschuldigte handgreiflich gegenüber seiner Freundin geworden war. Während der Anzeigenaufnahme äußerte der Beschuldigte suizidale Absichten. Beide Parteien waren zu dem Zeitpunkt stark alkoholisiert. Nach Vorstellung des Beschuldigten bei einem Facharzt konnte dieser Entwarnung geben. Eine Strafanzeige wurde gegen den Beschuldigten aufgenommen. Des Weiteren wurde er danach aufgrund seiner Alkoholisierung in Gewahrsam genommen.

Oberhavel: Fahrten unter Einwirkung von Alkohol und Betäubungsmitteln

Am Freitag gegen 23 Uhr hielten Beamte einen Pkw VW in Bötzow in der Veltener Straße an. Dabei stand der 55-jährige Fahrer unter Einfluss von alkoholischen Getränken. Der Fahrer pustete 1,02 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

Am Sonnabend gegen 0.30 Uhr stellten Beamte auf der L30 zwischen Schönfließ und Glienicke/Nordbahn einen erheblich alkoholisierten 40-jährigen Fahrradfahrer fest. Der Atemalkoholwert betrug 2,16 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Am Sonnabend gegen 1.55 Uhr kontrollierten Beamte einen Pkw Audi in Glienicke/Nordbahn in der Oranienburger Chaussee. Der 22-jährige Fahrzeugführer zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf Cannabis. Zudem hatte der Fahrer sogar noch Drogen dabei. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, eine Strafanzeige wegen des Besitzes, sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel wurde gefertigt.

