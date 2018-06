Borgsdorf

In einem Waldstück in Borgsdorf wurden am Montag gegen 19 Uhr zwei Brandstellen (etwa 100 und 900 Quadratmeter groß) von Zeugen gemeldet. Die Feuerwehren aus Borgsdorf und Birkenwerder kamen mit vier Fahrzeugen zum Einsatz und bekämpften den Brand. Zur Ursache wird ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Glienicke: Diebstahl aus Tiefgarage

Aus einer Tiefgarage in der Glienicker Ahornallee entwendeten Unbekannte im Zeitraum vom 15. bis zum 18. Juni einen Traktor und einen Rasenmäher. Die Garage befindet sich auf einem Firmengelände. Es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Velten: Zusammenstoß im Gegenverkehr

Ein 28-Jähriger bog Dienstagmorgen gegen 7 Uhr mit seinem Pkw Hyundai in Velten von der Berliner Straße nach links in die Hennigsdorfer Straße ab. Dabei kollidierte der Pkw mit einem entgegenkommenden Pkw Hyundai, der von einer 55-jährigen Frau geführt wurde. Die Fahrerin und der 60-jährige Beifahrer im Wagen des 28-Jährigen wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Berliner Straße musste für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Velten: Stromkästen beschädigt

Dienstagmorgen wurde in der Veltener Parkallee auf einer Baustelle festgestellt, dass Unbekannte drei Stromkästen auf einer Baustelle aufgebrochen hatten und dadurch ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1500 Euro verursacht worden war.

Hohen Neuendorf: Kennzeichen aufgefunden

Eine aufmerksame Bürgerin fand am Montag in der Hohen Neuendorfer Bästleinstraße das amtliche Kennzeichen OHV-MB 259 und übergab dieses an die Polizei. An der Halteranschrift stellten die Beamten kurze Zeit später den dazugehörigen Pkw fest. An diesem fehlte das vordere Kennzeichen. Als die Ehefrau des Fahrzeughalters eintraf, übergaben die Beamten das Kennzeichen.

Hohen Neuendorf: Vom Hund gebissen

Als ein Hundehalter in der Friedrich-Engels-Straße in Hohen Neuendorf am Montagabend um 18.30 Uhr nach Hause zurückkehrte, rannte dessen Hund zunächst auf ein Nachbargrundstück und dann über die Straße auf eine Radfahrerin hinzu. Diese biss der Hund in die Wade. An der Hose der Frau entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Die Frau wollte sich selbstständig zum Arzt begeben.

Hennigsdorf: Fehler beim Einparken

Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr kam es in der Choisy-le-Roi-Straße in Hennigsdorf zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Beim Einparken kollidierte dort ein Opel Astra mit einem parkenden Skoda Superb. Der Schaden liegt bei rund 3000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Flatow: Reh auf der Straße

Dienstagmorgen gegen 9.55 Uhr stieß auf der Landesstraße 162 in Flatow zwischen Orion und Linum ein Pkw der Marke Volvo mit einem Reh zusammen, das über die Straße rannte. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Ein Jagdpächter war vor Ort und erlegte das verletzte Tier.

Von MAZonline