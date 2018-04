Kriminalitätslage vom 11. April 2018 - Polizeiüberblick: Boot, Autos und Krad gestohlen

Von einem Parkplatz in der Neuendorfstraße in Hennigsdorf wurde am Dienstag in der Zeit von 19 bis 20 Uhr ein BMW-Krad mit dem amtlichen Kennzeichen HVL-MH 30 entwendet. Das rote Krad hat schwarze Felgen und eine schwarze Kanzel. Es entstand ein Sachschaden von rund 4 000 Euro. Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Hennigsdorf: Seat Ibiza entwendet

In der Schönwalder Straße in Hennigsdorf wurde in der Nacht zu Mittwoch ein gelber Seat Ibiza mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-AI 15 entwendet. Der Wagen stand auf einem Parkplatz. Es entstand ein Sachschaden von rund 9 000 Euro. Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Velten: VW Polo gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Donnerstag in der Rosa-Luxemburg-Straße in Velten einen schwarzen VW Polo mit den amtlichen Kennzeichen PM-JB 418. Der Pkw hat eine auffällige grüne Aufschrift („Lara Art Studio“). Es entstand ein Sachschaden von etwa 13 000 Euro. Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Borgsdorf: Boot gestohlen

Von einem Gartengrundstück an der Havel in Borgsdorf wurde in der Zeit vom 7. bis 9. April ein Sportboot mit dem Kennzeichen BAR-AC 662 entwendet. Das Boot lag im Winterstand. Es entstand ein Sachschaden von 600 Euro. Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Nassenheide: Ödland in Brand

Etwa 150 Quadratmeter Ödland brannten Dienstagmittag in der Nähe der Ortschaft Nassenheide am Bahndamm. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell bekämpfen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Zur Brandursache wird ermittelt.

Gransee: Wald in Brand

Eine Polizeihubschrauberbesatzung entdeckte Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr zwischen Gransee und Meseberg einen Waldbrand. Etwa 20 000 Quadratmeter Wald mussten durch die Feuerwehren aus Gransee, Dannenwalde und Großwoltersdorf gelöscht werden. Zur Brandursache wird ermittelt.

Glienicke: Fahrradfahrer mit Haftbefehl gesucht

Während einer Streifenfahrt stellten in der Nacht zu Mittowch gegen 1.30 Uhr Polizeibeamte in der Hattwichstraße einen Fahrradfahrer fest, bei dem bei der Überprüfung der Personalien bekannt wurde, dass dieser per Haftbefehl gesucht wird. Er wurde vor Ort festgenommen und am Mittwochvormittag dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte den Mann zur Fahndung ausgeschrieben, da er nicht zur Hauptverhandlung erschienen war.

Oranienburg: Automaten der Waschanlage aufgebrochen

In der Nacht zu Mittwoch wurden durch bisher unbekannte Personen an der Star Tankstelle in der Berliner Straße/ Ecke Walther-Bothe-Straße in Oranienburg die Geldkassetten des Vorwaschkärchers der Waschanlage entwendet. Der Schaden wird mit etwa 50 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Oranienburg: Gefahr durch fehlenden Gullideckel

Mittwochmorgen, gegen 6.55 Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizei mit, dass er in der Eberswalder Straße ein Loch in der mittigen Fahrbahn fesgestellt habe, dass der dortige Gullideckel fehle und es daher zu Beschädigungen an fahrenden Fahrzeugen ( wie Achsenbruch) kommen könne. Das Ablaufschachtgitter wurde schließlich wenige Meter entfernt durch die Beamten aufgefunden und wieder eingesetzt, so dass die Gefahr gebannt war. Wann und wer diese Abdeckung entfernt hat, ist bisher unklar. Eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde aufgenommen.

Oranienburg: Betrunken Rad gefahren

In der Nacht zum Mittwoch, gegen 2.45 Uhr stellten Polizeibeamte in der Bernauer Straße in Oranienburg eine Frau, die mit deutlichen Ausfallerscheinungen Fahrrad fuhr, fest. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 22-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,54 Promille. Die Beamten ließen eine richterlich angeordnete Blutprobe durchführen und fertigten eine Anzeige.

Oranienburg: Betrunkener Pkw-Fahrer

Dienstagabend, gegen 21.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Willy-Brandt Straße in Oranienburg einen Opel-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss das Fahrzeug führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,21 Promille. Die Beamten ließen eine richterlich angeordnete Blutprobe durchführen, fertigten eine Anzeige und beschlagnahmten den Führerschein.

Hennigsdorf: Betrunken Rad gefahren

Ein betrunkener Radfahrer wurde Dienstagabend, gegen 19.40 Uhr in der Fontanestraße in Hennigsdorf festgestellt. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle bei dem 53-Jährigen ergab einen Promillewert von 2,73. Die Beamten ließen eine richterlich angeordnete Blutprobe durchführen, fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

