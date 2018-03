Polizeiüberblick: Briefkasten gesprengt

Mühlenbeck. Einen lauten Knall vernahmen die Eigentümer eines Hauses in der Mühlenbecker Kornblumenstraße am Sonnabend gegen 22 Uhr. Als sie nach draußen gingen, stellten sie fest, dass der am Zufahrtstor angebrachte Briefkasten zerstört worden war. Die Einzelteile lagen verstreut am Boden. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte den Briefkasten mit Pyrotechnik zur Detonation gebracht haben.

Zehdenick: Radfahrer mit 2,52 Promille unterwegs

Bei einem 36-jährigen Fahrradfahrer, den die Polizei am Freitag gegen 15.30 Uhr in der Philipp-Müller-Straße in Zehdenick kontrollierte, wurden 2,52 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr geschrieben.

Velten: Einbruchversuch misslungen

In der Nacht zum Sonnabend versuchten Unbekannte, einen in der Jacob-Plohn-Straße in Velten abgestellten Mercedes Vito aufzubrechen. Das Vorhaben misslang, jedoch entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Oranienburg: Betrunkenen VW-Fahrer gestoppt

In der Berliner Straße in Oranienburg ist am Freitagabend gegen 19 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 58-jähriger VW-Fahrer mit einem Atemalkoholwert von 0,84 Promille festgestellt worden. Die beweissichere Atemalkoholanalyse ergab einen Wert von 0,56 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

