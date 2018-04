Oranienburg

Am Donnerstagmittag erschien ein 56-jähriger Mann bei der Wasserschutzpolizei in Oranienburg und zeigte den Diebstahl seines Außenbordmotors an. Der Motor der Marke „Mercury“ mit 100 PS wurde von seinem Boot abgebaut. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Grundstück, auf dem das Boot stand, in dem sie den Zaun aufschnitten. Den Motor montierten sie dann ab. Durch die Wasserschutzpolizei wurden Kriminaltechniker am Tatort eingesetzt, die die Spuren sicherten.

Oranienburg: Diebstahl bei Umbauarbeiten im Möbelhaus

Am Donnerstagmittag meldete sich ein Handwerker bei der Polizei und gab an, dass er derzeit in einem Möbelgeschäft in Oranienburg mit Umbauarbeiten während des Geschäftsbetriebes beauftragt sei. Entsprechend habe er auch Werkzeug dort. Ein Teil des Werkzeuges wurde ihm nunmehr gestohlen. Entwendet wurden zwei Akkuschrauber und zwei Stichsägen im Gesamtwert von rund 2 150 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Sachsenhausen: Diebstahl einer Kamera

Am Donnerstagnachmittag wurde einem Besucher der Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen seine Kamera gestohlen. Der Besucher hatte die Kamera auf eine Bank in der Gedenkstätte abgelegt. Als er diese wieder aufnehmen wollte, war die Kamera des Herstellers „Nikon“ nicht mehr dort. Die Tat wurde mittels Videotechnik aufgezeichnet, eine Auswertung konnte jedoch erst am Freitag erfolgen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Oberhavel: Zwei Wildunfälle

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag kam es in Oberhavel zu zwei Wildunfällen, infolge derer die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Der erste Unfall war auf der B 96 zwischen Dannenwalde und Gramzow. Dort traf ein Damwild auf einen Mercedes Benz Vito. Das Damwild verendete und der Mercedes war so beschädigt, dass ein Abschleppdienst gerufen werden musste. Der zweite Wildunfall ereignete sich am Freitagmorgen auf der L 223 zwischen Schulzendorf und Sonnenberg. Hier traf ein Damwild gegen einen Renault Capture. Beim Eintreffen der Beamten lebte das Wild noch und musste durch die Beamten mittels eines Schusses aus der Dienstwaffe erlegt werden. Der Renault wurde abgeschleppt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Oranienburg: Durch die Feuerwehr gelöscht

Ein 62-Jähriger führte Donnerstagmittag in der Heidestraße in Oranienburg auf einem Dach Schweißarbeiten durch. Dabei sprang offenbar ein Funke auf angrenzende Pflanzen über, wodurch sich ein Brand entfachte, der durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht wurde. Der bei dem Brand entstandene Rauch zog in ein angrenzendes Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr öffnete aus Sicherheitsgründen die Tür zu der Wohnung und konnte aber im Inneren niemanden antreffen. Die Wohnung wurde durch einen Nachbarn gesichert und das Schloss musste ausgetauscht werden.

Zehdenick: Einbruch in Werkstatt

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Waldstraße in Zehdenick. In dem Gebäude wurden mehrere Schränke und ein Kaffeeautomat aufgebrochen. Drei Akkuschrauber wurden entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3 500 Euro.

Oranienburg: Bootsmotor entwendet

Von einem Schlauchboot, das sich im Winterstand auf einem Grundstück in der Germendorfer Allee in Oranienburg befand, entwendeten Unbekannte den 100-PS-Außenbordmotor der Marke Mercury. Der Besitzer meldete sich am Donnerstag bei der Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 5 000 Euro. Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Fürstenberg: Unfall mit Radfahrer

Ein 30 Jahre alter Ford-Fahrer befuhr Donnerstagmorgen um 9.25 Uhr die Bundesstraße 96 in Richtung Gransee und beabsichtigte, nach rechts in die Rheinsberger Straße zu fahren. Dabei übersah der 30-Jährige offenbar einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer und stieß beim Abbiegen mit diesem zusammen. Der 77-Jährige Radfahrer verletzte sich an der Hand und wurde daraufhin durch den Ford-Fahrer zu einem Arzt gefahren. Beschädigungen am Pkw waren nicht zu erkennen.

weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline