Mühlenbeck

Am Freitag um 11.25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Bundesautobahn 10 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Barnim. Dabei befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Scania Sattelzuges den rechten Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck. In Höhe der Anschlussstelle Mühlenbeck fuhr der Scania aufgrund von unzureichendem Sicherheitsabstand von hinten auf einen DAF Sattelzug auf, der vom 26-jährigen Fahrzeugführer verkehrsbedingt abgebremst wurde. Anschließend kamen beiden Sattelzüge auf dem rechten Fahrstreifen sowie auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Mühlenbeck zum Stillstand. Der Scania Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen und die Auffahrt der Anschlussstelle Mühlenbeck gesperrt werden. Es bildete sich ein acht Kilometer langer Rückstau.

Stolpe: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag um 20.20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesautobahn 111 in Fahrtrichtung Hamburg. Dabei befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Pkw VW den rechten Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Stolpe und Hennigsdorf bei Starkregen. Infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und es kam zur seitlichen Kollision mit einem Pkw Toyota, der den linken Fahrstreifen befuhr. In der weiteren Folge prallte der Toyota gegen die Mittelschutzplanke und die beiden PKW kamen auf der Fahrbahn zum Stillstand. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 35-jährige Unfallverursacher, dessen 27-jährige Beifahrerin sowie ein 3-jähriges Kind aus dem PKW Toyota. Alle Verletzten konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung jeweils wieder verlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8 000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen wurde die Richtungsfahrbahn für eine Stunde komplett gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Stolpe von der Autobahn abgeleitet.

Hohen Neuendorf: Wohnungseinbruch

Am Freitag drang eine unbekannte männliche Person in ein Einfamilienhaus in der Niederbarnimer Straße in Hohen Neuendorf ein. Der Täter wurde dabei durch die Eigentümerin gestört. Er entwendete eine Handtasche und ergriff die Flucht. Eine, durch die Polizei eingeleitete Tatortbereichsfahndung, brachte keinen Fahndungserfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zehdenick: Einbruch in Gartenkolonie

Im Zeitraum von Freitag zu Sonnabend drangen unbekannte Täter in die Gartenkolonie der Fischerstraße in Zehdenick ein. Dort brachen sie einen Bungalow sowie einen Geräteschuppen auf und entwendeten diverse Elektrogeräte. Ein weiterer Bungalow wurde versucht aufzubrechen. Durch die Kriminaltechnik wurden Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Oranienburg: Körperverletzung am Sonntagmorgen

Am Sonntagmorgen wurde ein 36-jähriger Geschädigter in der Berliner Straße in Oranienburg von drei männlichen Personen angegriffen. Dabei schlug einer der Täter dem Geschädigten mit der Faust in das Gesicht. Nachdem die Polizei informiert worden war, flüchteten die Täter. Durch die eingesetzten Funkwagen konnten zwei Angreifer festgestellt werden. Dabei handelte es sich um Männer im Alter von 39 und 47 Jahren. Einer der Täter hatte einen Atemalkoholwert von 1,80 Promille. Beide Personen wurden nach Feststellung der Personaldaten entlassen. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde über dem Auge. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hennigsdorf: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Am Freitag gegen 14.20 Uhr kollidierte in der Parkstraße in Hennigsdorf ein 13-jähriger Fahrradfahrer mit einer 67-jährigen Autofahrerin. Der Junge fuhr aus einem Seitenweg und wollte die Parkstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Fiat. Durch den Aufprall erlitt der Fahrradfahrer eine Verletzung am Bein und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Schmachtenhagen: Schwerverletzter nach Unfall

Am Sonnabend gegen 12.45 Uhr kam es auf der Bauernmarktchaussee in Schmachtenhagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 61-jährigen Mopedfahrer und einem 29-jährigen Pkw-Fahrer. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mopedfahrer durch den Pkw Audi überholt. Zeitgleich wollte der Krad-Fahrer nach links abbiegen. Durch den Zusammenstoß wurde der Mopedfahrer schwer verletzt. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Seine 66-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3 000 Euro. Die Bauernmarktchaussee war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt.

Oberhavel: Fahruntüchtige Auto- und Fahrradfahrer

Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag wurden im Bereich Oberhavel insgesamt sechs fahruntüchtige Fahrzeugführer durch die Polizei kontrolliert. Davon standen drei Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Autofahrer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 0,82 Promille. Zwei weitere Fahrradfahrer wurden mit einem Alkoholwert von 1,82 Promille beziehungsweise 1,80 Promille angehalten. Allen Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline