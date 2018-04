Kriminalitätslage vom 12. April 2018 - Polizeiüberblick: Einbruch in leerstehende Schule

In der Nacht zum 12. April entwendeten bisher unbekannte Täter einen in der Paul-Schreier-Straße in Hennigsdorf abgestellten Motorroller. Nach dem Fahrzeug mit dem Versicherungskennzeichen 311 CIZ wurde die Fahndung eingeleitet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bisher keine Angaben vor. Die Kripo ermittelt. Gegen 9.45 Uhr rief der Geschädigte erneut bei der Polizei an und teilte mit, dass der Roller einige Straße weiter aufgefunden wurde. Er wies jedoch erhebliche Beschädigungen auf. Nach erfolgter Spurensicherung wurde der Roller wieder übergeben.

Mühlenbecker Land: 89-Jährige leicht verletzt

Die 89-jährige Fahrerin eines Pkw KIA fuhr Mittwochmittag von einem Grundstück auf die Birkenwerderstraße auf und beachtete dabei offenbar einen von links kommenden Lkw nicht. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß, bei dem die KIA-Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5 000 Euro.

Oberkrämer: Entgegen der Fahrtrichtung

Der Fahrer eines bulgarischen Kleintransporters Renault mit Anhänger befuhr Donnerstagmorgen gegen 2.40 Uhr die Bundesautobahn 10 zwischen dem Autobahndreieck Havelland und der Anschlussstelle Oberkrämer in Richtung Prenzlau. Dabei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer übersteuerte nach dem Anstoß offenbar sein Fahrzeug und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Im Anschluss fuhr der Fahrer in falscher Richtung weiter und wendete seine Zugkombination im Autobahndreieck, wo Beamte die Zugkombination anhielten. Am Anhänger war ein Reifen beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird mit etwa 3 000 Euro beziffert.

Sommerswalde: Kennzeichen gestohlen

Während einer Gassirunde am Mittwoch mit ihren Hunden im Wald bei Sommerswalde, wurden einer 25-Jährigen Frau die beiden Kennzeichen ihres PKW entwendet. Die junge Frau war am Mittag kurz vor 12 Uhr lediglich etwa 20 Minuten im Wald unterwegs, als sie zurück zu ihrem Kia Carens kam, fehlten die beiden Schilder. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Oranienburg: Ladendiebstahl

In einem Supermarkt in der Friedensstraße in Oranienburg wurde am Mittwochabend durch das Personal ein Ladendiebstahl festgestellt. Da die mutmaßliche Diebin sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugezogen. Diese fuhr mit der 46-jährigen Beschuldigten zu der angegebenen Wohnanschrift und konnte dort die Personalien feststellen. Bei dem Diebesgut handelte es sich um einen Kräuterlikör im Wert von etwa vier Euro. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Gransee: Einbruch in ehemalige Förderschule

Ein städtischer Angestellter bemerkte am Mittwoch einen Einbruch in die ehemalige und nun leerstehende Förderschule im Kraatzer Weg in Gransee. Unbekannte Täter hatten sich hier durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Gebäude verschafft. Entwendet wurden zwei Gasthermen und ein Stromverteiler. Durch die Kriminaltechnik wurden Spuren gesichert. Wann es zu dem Einbruch gekommen war ist ungeklärt.

Germendorf: Erfolg bei Verkehrskontrolle

Im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle in Germendorf stellten Beamte der Inspektion Oberhavel Mittwochnacht bei einem 40jährigen Autofahrer Alkoholgeruch fest. Bei der anschließenden Atemalkoholkontrolle wurde ein Wert von 0,72 Promille gemessen. Der Fahrer wurde zur Polizeiinspektion nach Oranienburg gebracht und dort wurde ein weiterer Test zur Alkoholwertbestimmung durchgeführt. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

