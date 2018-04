Oranienburg

Unbekannte Personen haben im Zeitraum von Freitag, 14 Uhr, bis Sonnabend, 20.30 Uhr, die Balkontür eines Einfamilienhauses in der Oranienburger Rheinstraße aufgebrochen und sind so ins das Gebäude gelangt. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Bei Anzeigenaufnahme konnte noch nicht abschließend geklärt werden, was entwendet wurde. Neben der Spurensicherung erfolgte die Aufnahme einer Strafanzeige.

Zehdenick: Simson S 51 gestohlen

Im Zeitraum von Freitag, 7.30 Uhr, bis Sonnabend, 7.30 Uhr, haben unbekannte Personen ein nicht mehr zugelassenes Kleinkraftrad der Marke Simson S 51 aus einer Garage an der Straße des Friedens in Zehdenick gestohlen. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Fahndung eingeleitet.

Hohen Neuendorf: In einer Nacht sieben Pkw beschädigt

Sieben Pkw, die in der Bahnhofstraße in Hohen Neuendorf standen, sind in der Nacht zu Sonnabend von unbekannten Personen beschädigten worden. Die Täter demolierten jeweils die rechten Außenspiegel der zur Tatzeit am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 5000 Euro geschätzt. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

