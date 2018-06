Oranienburg

Am Freitagabend drang aus einer Wohnung in der Chausseestraße in Oranienburg rechtsradikale Musik. Durch die Polizei wurde der 54-jährige Mieter angetroffen. Dieser war stark alkoholisiert und befand sich alleine in seiner Wohnung. Im Wohnraum des 54-jährigen befanden sich einige Kassetten und CDs, die er freiwillig der Polizei übergab. Durch Zeugen konnten mit dem Handy-Mitschnitte der Musik aufgenommen werden. Auch diese wurden durch die Polizei gesichert. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Nassenheide: Transporter versucht aufzubrechen

In der Nacht zu Freitag schnitten unbekannte Täter ein Loch in die Verrieglung einer Seitentür eines Transporters der Marke Renault. Der Halter hatte das Fahrzeug im Lerchenweg in Nassenheide abgestellt. Die Täter gelangten nicht in den Transporter. Durch die Beschädigung an der Tür entstand ein Gesamtschaden von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Hohen Neuendorf: Schmiererei an der Apotheke

Durch einen Radfahrer wurde am Sonntagabend ein Graffiti an der Apotheke in der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf festgestellt. Vor dem Schriftzug „EGER“-Apotheke wurde mit schwarzer Farbe der Buchstabe „N“ aufgetragen. Wann es zu dieser Schmiererei gekommen ist, ist unklar. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Velten: Hebelspuren an der Sporthalle

In der Zeit von Freitag bis Montag versuchten unbekannte Täter die Sporthalle (Ofen-Stadt-Halle) im Veltener Katersteig aufzuhebeln. Durch den Hausmeister wurden an der Eingangstür diverse Hebelspuren festgestellt. Die Täter gelangten nicht in das Objekt. Ein Gesamtschaden von rund 300 Euro ist entstanden. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Oranienburg: Kunststoffbelag von Kletterhügel entwendet

Unbekannte Täter drangen auf das Schulgelände der Comenius-Grundschule in der Jenaer Straße in Oranienburg ein. Die Täter beschädigten einen Kletterhügel, indem sie den Kunststoffbelag entwendeten. Wann dies geschehen ist, ist noch unklar, da letztmalig am Freitagnachmittag jemand auf dem Schulgelände anwesend war. Ein Schaden von rund 1 000 Euro ist entstanden. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Nieder Neuendorf: Sportmotorboot beschädigt

Während der Streifentätigkeit am Freitagnachmittag stellten die Polizeibeamten an einer öffentlichen Liegestelle am Nieder Neuendorfer See ein durch unbekannte Täter beschädigtes Sportmotorboot fest. Das Sportmotorboot wurde sichergestellt und nach Oranienburg gebracht. Der Schaden wird auf rund 3 000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Lehnitz: Alkoholisiert am Steuerrad

Bei der Kontrolle eines Sportbootes unterhalb der Schleuse Lehnitz wurde bei einem Bootsführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest wurden 0,85 Promille festgestellt. Der Bootsführer wurde zur Dienststelle verbracht, um dort einen gerichtsfesten Alkoholtest durchzuführen. Der Bootsführer erhielt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Die Fahrt setzte eine andere Person an Bord fort, die keinen Alkohol zu sich genommen hatte.

Oranienburg: Unfall auf der Brücke

Auf der Brücke der Abfahrt B 96 Süd kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Die 33-jährige Unfallverursacherin befuhr die B 96 und wollte die Abfahrt Süd nehmen. Dabei übersah sie die 57-jährige Unfallgeschädigte, die sich schon auf der Brücke der Abfahrt befand. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die 57-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ein Gesamtschaden von rund 20 000 Euro ist entstanden.

Hennigsdorf: Auf der Straße angegriffen

Am Sonntag kam es gegen 21 Uhr auf dem Postplatz in Hennigsdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Russen und einem 18-jährigen Afghanen. Der 30-Jährige wollte den 18-Jährigen aufgrund mehrerer zurückliegender Sachverhalte zur Rede stellen. Dieser war an einer Konversation mit dem Anderen jedoch offenbar nicht interessiert. In der Folge kam es zunächst zu einer verbalen und dann körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Afghane eine Kopfnuss und einen Faustschlag erhalten haben soll.

Hennigsdorf: Wohnungseinbruch

Die 75-jährige Geschädigte stellte am 31. Mai fest, dass aus ihrer Erdgeschosswohnung in der Hradeker Straße in Hennigsdorf eine größere Summe Bargeld und eine Digitalkamera fehlen. Das Geld hatte sie bis zu einer Bankeinzahlung nur vorübergehend in der Wohnung aufbewahrt, die Kamera lag in einer Schrankwand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Am Montag erfolgte die Anzeigenerstattung.

Gransee: Schlägerei auf der Straße

Während der Streifentätigkeit kam ein Funkwagen am Sonntag gegen 3 Uhr am Granseer Kreisverkehr Strelitzer Straße zufällig auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zu. Nachdem weitere Funkwagen vor Ort eingetroffen waren, konnte die Situation unter Kontrolle gebracht und die Männer im Alter von 19, 26, 28, 29, 35, 39 und 52 Jahren namentlich bekannt gemacht werden. Bei der Personengruppe handelte es sich zum Teil um Personen mit Migrationshintergrund, jedoch ohne Asylbezug. Insgesamt drei Anzeigen wegen Körperverletzung wurden durch die Beamten aufgenommen. Der Hintergrund des Streites, nach zuvor gemeinsamem Biergenusses, ist noch unklar.

Hennigsdorf: Volvo gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 2. und 4. Juni einen weißen Pkw Volvo XC60 mit den amtlichen Kennzeichen OHV-CH 777 von der Ausstellungsfläche eines Autohauses in der Ruppiner Straße in Hennigsdorf. Im Kofferraum des Fahrzeuges befand sich zudem noch ein Satz Alufelgen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 29 000 Euro.

Hennigsdorf: Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis

Unbekannte Täter verschafften sich vor dem Abend des 3. Juni, als der versuchte Einbruch festgestellt wurde, Zugang zu einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in der Hennigsdorfer Tucholskystraße. Die Täter hatten versucht, sich durch Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Balkonfensters gewaltsam Zugang zu einer in dem Haus gelegenen Zahnarztpraxis zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht. Es konnten mehreren Hebeleindruckspuren am Fensterrahmen festgestellt werden. Der Schaden beträgt rund 200 Euro.

Oranienburg: Gewässerverunreinigung

Am Sonnabend wurde gegen 16 Uhr die Wasserschutzpolizei über eine Gewässerverunreinigung auf dem Lehnitzsee in Höhe des Seeausgangs Höhe der Eisenbahnbrücke informiert. Die Prüfung des Sachverhaltes durch die Wasserschutzpolizei bestätigte die Verunreinigung auf dem Lehnitzsee. Es wurde ein bunt schimmernder, etwa 100 Meter mal 20 bis 30 Meter großer Ölteppich festgestellt. Dieser trieb in Richtung des WSC Lehnitz und des Badeweges in Lehnitz zu. Weitere Verunreinigungen wurden nicht festgestellt. Durch die Feuerwehr wurden die Verunreinigungen bekämpft. Der genaue Schaden und Tatverdächtige sind unbekannt.

Oranienburg: Steg durch Aufschaukeln beschädigt

Am Freitag gegen 14.45 Uhr rief ein 32-Jähriger die Wasserschutzpolizei zu Hilfe. An seiner Steganlage am Havelkanal in Oranienburg war ein größeres Sportmotorboot festgemacht. Ein unbekanntes Schiff muss derart schnell beziehungsweise nahe vorbeigefahren sein, dass infolge von Sog- und Wellenschlag sich das Sportmotorboot aufschaukelt und die Steganlage beschädigt hatte. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Entsprechend wurde ein Sportbootunfall mit einem unbekannten Verursacher durch die Beamten aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline