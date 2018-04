Polizeiüberblick: Gesuchten Mann geschnappt

Hennigsdorf. Während einer Streifenfahrt fiel Polizeibeamten in der Nacht zu Dienstag gegen 3 Uhr ein in der Marwitzer Straße in Hennigsdorf abgestellter BMW auf. Im Fahrzeug saß ein 23-jähriger Mann, der angab, mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Er konnte jedoch keine Fahrerlaubnis nachweisen. Eine Überprüfung ergab, dass der Führerschein des Mannes bis 2020 gesperrt ist. Zudem lag ein Haftbefehl gegen ihn vor. Er sollte wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis 120 Tage in Haft genommen werden oder eine Strafe in Höhe von zirka 2000 Euro zahlen. Da der Mann die Summe nicht aufbringen konnte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Velten: Kabelschrott von Firmengelände gestohlen

Unbekannte haben im Zeitraum vom 30. März bis 9. April den Zaun eines Firmengeländes im Veltener Heidering aufgeschnitten und Kabelschrott entwendet. Die Kripo ermittelt.

Sommerfeld: Scheiben eines Bungalows beschädigt

Unbekannte haben in der Zeit vom 5. bis 9. April die Scheiben eines Bungalows in der Kleingartenanlage im Griebener Weg in Sommerfeld beschädigt. Der Bungalow war nicht verschlossen, jedoch wurde auch nichts daraus entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Zehdenick: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend 20 Uhr in der Straße des Friedens in Zehdenick einen Fahrradfahrer. Es stellte sich heraus, dass der 62-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,78 Promille. Die Beamten ließen Blutprobe durchführen, fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Kremmen: Lkw landet im Entwässerungsgraben

Ein 55-Jähriger fuhr am Montagmittag mit einer Sattelzugmaschine mit Sattelanhänger die Tangente der Bundesautobahn 24 in Fahrtrichtung Potsdam entlang und kam aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Dabei beschädigte der Lkw ein Verkehrszeichen und kam nach dem Durchfahren des Böschungsbereiches im Entwässerungsgraben zum Stillstand. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 2000 Euro beziffert. Die Unfallstelle wurde durch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Birkenwerder halbseitig gesperrt und bis zur Bergung des Lastkraftwagens durch ein Abschleppunternehmen abgesichert.

