In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag drangen unbekannte Täter in zwei Fahrzeuge, die in der Grüneberger Gartenstraße standen, ein. Die beiden Pkw Skoda wurden auf unbekannte Art geöffnet. Es konnten keine Einbruchsspuren festgestellt werden. Aus einem Fahrzeug wurde der Fahrzeugschein entwendet. Am Tatort konnten keine relevanten Spuren aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Hennigsdorf: Graffiti an Sporthalle

Am Montagmorgen entdeckten Schüler eine unbekannte männliche Person, die ein Graffiti an die Sporthallenwand sprayte. Es handelt sich um die Sporthalle im Hennigsdorfer Waidmannsweg. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnte der unbekannte Täter nicht mehr angetroffen werden. Die Beamten stellten jedoch zwei frische Graffiti fest. Diese waren 2,50 x 2 Meter und 2,30 x 16 Meter groß. Es ist ein Schaden von 5 000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hohen Neuendorf: Unfall durch ausparken

Am Sonntag gegen 13.30 Uhr kam es in der Berliner Straße/ Ecke Waldemarstraße in Hohen Neuendorf zu einem Unfall. Der Fahrer eines Pkw Ford kollidierte beim Ausparken mit einen Pkw Seat. Es entstand ein Gesamtschaden von 800 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Oranienburg: Unfallflucht

Am Sonntagabend kam es in der Straße zum Wald im Oranienburger Ortsteil Friedrichsthal zu einer Unfallflucht. Ein 56-jähriger Fahrer eines Pkw VW fuhr, beim rückwärts Ausparken, gegen eine Laterne. Durch die Kollision geriet die Laterne in eine Schieflage. Der Fahrer gab daraufhin seine Daten lediglich einer Bürgerin und verschwand anschließend sofort. Es ist ein Schaden von 500 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Fürstenberg: Gewässerverunreinigung

Beamte der Wasserschutzpolizei stellten am Montag gegen 10.10 Uhr in der Oberen-Havel-Wasserstraße in der Marina Fürstenberg einen Ölfilm auf der Wasseroberfläche fest. Etwa 5 000 Quadratmeter waren betroffen. Die Freiwillige Feuerwehr Fürstenberg errichtete eine Schlauchsperre und konnte mit Bindemittel einen Großteil der Verunreinigung beseitigen. Die Beamten konnten ein am Hafen stillliegendes Charterboot für den Schaden ermitteln. Durch einen undichten Filter war Kraftstoff in die Bilge und somit auch ins Wasser gelangt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.

