Polizeiüberblick: Jacke gestohlen

Hohen Neuendorf. Unbekannte Täter haben am Karfreitag gegen 0.30 Uhr am S-Bahnhof in Hohen Neuendorf einem 59-jährigen Mann die Jacke mit Geldbörse und Ausweispapieren geraubt. Zum Tathergang machte das Opfer nach Auskunft der Polizei vor Ort widersprüchliche Angaben. Unter anderem behauptete der Mann, zusammengeschlagen worden zu sein. Zudem habe man ihm eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Der Geschädigte hatte Schürfwunde am Kopf. Eine klare Aussage, was ihm widerfahren ist, konnte der 59-Jährige aufgrund seiner hohen Atemalkoholkonzentration von 1,71 Promille nicht machen. Der Mann wurde unmittelbar nach der Aufnahme einer Anzeige ins Krankenhaus nach Hennigsdorf gebracht. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Glienicke/Nordbahn: Airbag aus Pkw gestohlen

Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zu Donnerstag in Glienicke/Nordbahn das Türschloss auf der Fahrerseite eines Mercedes Benz manipuliert und sind so in das Innere des Fahrzeugs gelangt. Dort wurde dann der im Lenkrad verbaute Airbag entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Glienicke/Nordbahn: Cannabis bei 16-Jährigem gefunden

In den Nachtstunden von Donnerstag zu Freitag prüfte eine Polizeistreife den Bereich des Skaterparks in Glienicke/Nordbahn und stellte dabei eine vierköpfige Jugendgruppe fest. Von dieser Gruppe ging ein deutlicher Cannabisgeruch aus, so dass alle Personen kontrolliert wurden. Dabei fanden die Beamten bei einem 16-Jährigen vier Tütchen mit Cannabis. Der Jugendliche gab die Drogen freiwillig heraus. Anschließend wurde er an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stolpe: Gestohlener Kleintransporter taucht in Polen auf

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonnabend einen Kleintransporter Mercedes vom Gelände des Golfklubs Stolpe entwendet. Um das komplett umfriedete Gelände verlassen zu können, haben die Täter kurzerhand einen Zaun durchfahren. Polnische Polizeibeamte fanden das Fahrzeug später auf polnischem Hoheitsgebiet.

Glienicke/Nordbahn: Mercedes aufgebrochen

Unbekannte sind in einen Mercedes eingedrungen, der in der Oranienburger Chaussee in Glienicke/Nordbahn geparkt war. Die Täter entwendeten das Lenkrad, eine Radio-Navi-Kombination und die Mittelkonsole. Die Ermittlungen dauern an.

Borgsdorf: Diebstahl aus einer Garage

Ein 36-jähriger Mieter aus Borgsdorf hat am Sonntag den Einbruch in eine Garage gemeldet. Bei ersten polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass ein 40-jähriger Beschuldigter, der über Mietschulden verfügt, das Garagentor aufgebrochen und ein Fahrzeug sowie Werkzeug entwendet hat. Das Diebesgut konnte dem Geschädigten zurückgegeben gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Birkenwerder: Unfall nach Vorfahrtsfehler

Ein 80-jähriger VW-Fahrer war am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Straße zum Waldfriedhof unterwegs und wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah er einen 63-jährigen Peugeotfahrer, der sich auf der Hauptstraße befand. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. In dem Peugeot befanden sich zwei weitere Insassen, welche mit Schmerzen im Thoraxbereich ins Virchow-Krankenhaus nach Berlin gebracht wurden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Marwitz: Kradfahrer stürzt im Kreisverkehr

Ein 58-jähriger Kradfahrer ist am Freitag gegen 9.45 Uhr im Kreisverkehr zwischen Velten und Bötzow gestürzt. Der Mann wurde dabei an der Schulter verletzt und ins Krankenhaus nach Hennigsdorf gebracht.

Gramzow: Bei Glätte von der Straße abgekommen

Durch den plötzlich einsetzenden Schneeeinfall am Ostersonntag gegen 12.20 Uhr kam ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Seat auf der Bundesstraße 96 ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand bei dem Unfall erheblicher Sachschaden.

