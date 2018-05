Velten

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum 19. Mai durch Aufhebeln eines Fensters in eine Gartenlaube in der Bötzower Straße in Velten und entwendeten einen Fernseher. Kriminaltechniker sicherten Spuren, der entstandene Sachschaden wird mit etwa 700 Euro beziffert.

Oranienburg: Rucksack zurückgelassen

Vier südländisch aussehende Personen betraten am 19. Mai gegen 10.35 Uhr einen Discounter in der Berliner Straße in Oranienburg und packten gemeinschaftlich Sportwaren im Wert von fast 180 Euro in einen Rucksack. Ein Mitarbeiter ging auf die Personen zu, woraufhin diese das Geschäft verließen und in einem blauen Pkw Seat davonfuhren. Den Rucksack ließen sie im Geschäft zurück. Die Kripo führt die Ermittlungen.

Birkenwerder: Wohnwagen gestohlen

Einen auf einem umzäunten Gelände in der Hauptstraße in Birkenwerder abgestellten Wohnwagen mit dem Kennzeichen OHV-L 6261 entwendeten bisher Unbekannte im Zeitraum vom 1. bis zum 21. Mai. Der Wohnwagen war mit einem Kupplungsschloss gesichert und hat einen Wert von etwa 40 000 Euro. Die Fahndung nach dem Gefährt wurde eingeleitet, die Kripo ermittelt.

Liebenwalde: Mit dem Auto weggefahren

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom 18. bis zum 21. Mai gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kreuzbrucher Straße. Aus den Räumen wurden ein Fernsehgerät und die Fahrzeugschlüssel zu einem Pkw Mercedes (Baujahr 2003) entwendet. Mit diesem Schlüssel entwendeten die Unbekannten zudem das in der Garage abgestellte Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-XT 579. Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz.

Hennigsdorf: Fenster eingeschlagen

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 20. bis zum 21. Mai gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Veltener Straße in Hennigsdorf. Dann schlugen sie ein Fenster einer Halle ein und gelangten so in das Gebäude. Hier wurde alles durchwühlt und nach ersten Erkenntnissen Kupferkabel entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Der Tatort wurde kriminaltechnisch untersucht.

Hennigsdorf: Plane aufgeschlitzt

In der Zeit vom Freitag zu Sonnabend wurde in der alten Fontanestraße in Hennigsdorf eine Plane von einem Lkw beschädigt. Unbekannte Täter schnitten die Plane auf und verschafften sich so Zutritt zu der Ladefläche. Anschließend wurden Kleinmaterialien für Küchen entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden im Wert von 300 Euro. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Hohen Neuendorf: Versuchter Einbruch

In der Zeit von Sonntag zu Montag versuchten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße in Hohen Neuendorf einzudringen. Der Mieter der Wohnung hatte Hebelspuren, die vermutlich mit einem Schraubenzieher verursacht wurden, an seiner Wohnungstür festgestellt. Die Täter bekamen die Tür jedoch nicht geöffnet. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Germendorf: Autotüren geöffnet

Am Montag wurde ein Audi A3 auf dem Parkplatz des Tierparks Germendorf aufgebrochen. Unbekannte Täter öffneten beim Fahrzeug mit einem nicht bekannten Gegenstand die Türen sowie die Kofferraumklappe. Die Täter entwendeten ein mobiles Navigationsgerät und den Fahrzeugschein. Ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro ist entstanden.

Glienicke: Edelstahlroste entwendet

In der Tatzeit von Freitag bis Dienstag kam es in der Galerie Sonnengarten in Glienicke zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten vier Edelstahlgitter aus dem Boden vor der Apotheke. Diese waren jeweils einen Meter lang. Vor Ort konnten keine relevanten Spuren festgestellt werden. Ein Gesamtschaden von rund 100 Euro entstand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Oranienburg: Rehwild verendet

Am Sonntag kam es gegen 21 Uhr auf der B96 zu einem Wildunfall. Der Fahrer eines Pkw konnte dem Rehwild zwischen Oranienburg Nord und Germendorf nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Durch den Aufprall verendete das Tier noch am Unfallort. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 5 000 Euro entstand.

Meseberg: Ricke verursacht Unfall

Am Montag gegen 18.30 Uhr kam es auf der Landstraße kurz vor Meseberg zu einem Wildunfall. Eine tragende Ricke überquerte plötzlich die Straße, so dass der Fahrer eines Pkw Hondas nicht schnell genug bremsen konnte. Das Tier verendete durch die Kollision am Unfallort. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2 000 Euro.

