Polizeiüberblick: Mit Diebesgut eingeschlafen

Oranienburg. Am Sonnabend gegen 10 Uhr ereignete sich im Baustellenbereich des Autobahnkreuzes Oranienburg der Bundesautobahn 111 zum Zubringer des Tangentenbereiches zur B 96 in Fahrtrichtung Stralsund ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit und des unzureichenden Sicherheitsabstandes zum vorausfahrenden Fahrzeug kam es hier zu einem Auffahrunfall durch einen 76-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Potsdam mit seinem PKW Audi, der auf einen vorausfahrenden PKW Dacia aus Frohburg auffuhr. Beide beschädigte Fahrzeuge konnten eigenständig den Unfallort verlassen. Die Schadenshöhe beträgt rund tausend Euro.

Hohen Neuendorf: Tatverdächtiger nach Raub gestellt

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte am Freitag gegen 20 Uhr der bis dato nicht identifizierte 16- jährige Beschuldigte zu einem Raub vom 5. April am Bahnhofsvorplatz in Hohen Neuendorf festgestellt und zum Zwecke weiterer Maßnahmen in den Gewahrsam der Polizeiinspektion Oberhavel verbracht werden. Der Jugendliche räumte nach der Befragung die Tat ein. Im Gewahrsam leistete er jedoch Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten. Der Beschuldigte wurde vernommen, aber auf Weisung der Staatsanwaltschaft nach Hause entlassen.

Hohen Neuendorf: Festnahme nach Ladendiebstahl

Am Sonnabend entwendete ein 40–jähriger Ladendieb mit moldawischer Staatsangehörigkeit gegen 18 Uhr Tabak aus einem Geschäft in der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf. Der flüchtige Täter konnte jedoch außerhalb des Objektes gestellt werden und wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Oberhavel zur Zwecke der vorläufigen Festnahme in den Gewahrsam überführt. Der Beschuldigte war bei seiner Vernehmung zum Sachverhalt geständig und wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft am Sonntagmorgen dem zuständigen Amtsgericht zugeführt. Der Beschuldigte erhielt eine Bewährungsstrafe.

Oranienburg: Auffahrunfall

Am Sonnabend gegen 17.50 Uhr fuhr die 55- jährige Fahrzeugführerin eines PKW Kia im fließenden Verkehr der Berliner Straße in Oranienburg auf einen abbremsenden PKW Renault auf. Durch die Kollision wurde der Voranfahrende 32-Jährige leicht verletzt und ins Krankenhaus Oranienburg verbracht. Beide Fahrzeuge blieben jedoch fahrbereit. Gegen die Unfallverursacherin wurde eine Verkehrsstrafanzeige gefertigt.

Hennigsdorf: Mit Diebesgut festgefahren und eingeschlafen

Nachdem Zeugen die Polizei verständigt hatten, konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Oberhavel am Freitag gegen 21.20 Uhr den 50-jährigen Fahrer eines PKW Renault im Waldgebiet an der Schillerstraße in Hennigsdorf feststellen. Es konnte aufgeklärt werden, dass sich der Fahrer dort festgefahren hatte und im Anschluss in seinem PKW eingeschlafen war. Ein Atemalkoholtest ermittelte 2,20 Promille. Zudem waren sowohl Fahrzeug, als auch der Fahrer zur Fahndung ausgeschrieben. Bei der Person aufgefundene Gegenstände konnten außerdem zurückliegenden Diebstahlstaten zugeordnet werden. Das Diebesgut und der PKW wurden beschlagnahmt. Der Beschuldigte wurde zunächst festgenommen und nach der Vernehmung durch die Kriminalpolizei entlassen. Zahlreiche Anzeigen wurden gefertigt.

Schildow: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntag gegen 11.25 Uhr kollidierte eine 76-jährige Fahrradfahrerin in Schildow mit einem PKW Huyndai, da dessen Fahrer die Vorfahrt im Einmündungsbereich der Schönfließer Straße missachtet hatte. Die Unfallgeschädigte wurde schwer verletzt in ein Berliner Krankenhaus verbracht. Gegen den Unfallverursacher wurde Strafanzeige erstattet.

