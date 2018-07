Zehdenick

Zwei Männer im Alter von 47 Jahren gerieten Montagmorgen in Zehdenick in Streit, nachdem sie am Abend zuvor gemeinsam Alkohol getrunken hatten. Dabei soll der eine den anderen mit einer Waffe bedroht haben. Polizeibeamte suchten beide Männer auf, sie waren noch immer alkoholisiert. Der Bedrohende (0,90 Promille) stritt die Tat zunächst ab. Er war jedoch im Besitz von einer Machete und zwei Schreckschusswaffen. Die Waffen stellten die Beamten sicher und führten mit dem 47-Jährigen eine sogenannte Gefährderansprache durch.

Gransee: Mülleimer brannte

Die Feuerwehr wurde am Montag gegen 18 Uhr in ein Mehrfamilienhaus am Kirchplatz in Gransee gerufen. Rauch drang aus dem Gebäude. Die Bewohner wurden vorsorglich evakuiert. Ausgangspunkt war nach ersten Erkenntnissen ein Mülleiner, der sich im Flur im Erdgeschoss befand. Bislang ist nicht bekannt, wie dieser in Brand geraten konnte. Nach dem Einsatz der Feuerwehr konnten die Bewohner in das Haus zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Oranienburg: Mit Poller kollidiert

Ein 56-jähriger VW-Fahrer verlor am Montag gegen 12.30 Uhr in der Bernauer Straße in Oranienburg offenbar die Kontrolle über seinen Pkw. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Poller. Der Mann wurde leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Borgsdorf: Baustellencontainer aufgebrochen

In Borgsdorf wurde in der Zeit von Freitag 13 Uhr bis Montag 7 Uhr in der Kanalstraße ein Baustellencontainer aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen war die Tat nicht von Erfolg gekrönt, es wurde offensichtlich nichts entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Fürstenberg: Nebengelass am Sportplatz aufgebrochen

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen brachen unbekannte Täter ein Nebengelass des Sportplatzes in Fürstenberg auf. Zu diesem Zweck wurde ein Holzverschalung an einem Fenster entfernt. Augenscheinlich wurde nichts erbeutet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hohen Neuendorf: Fahrraddiebstahl

In der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf gab es am Montag zwischen acht und 15 Uhr einen Fahrraddiebstahl. Das Fahrrad war an einem Bauzaun angeschlossen. Der Täter zerschnitt den Bauzaun, um an das Fahrrad zu gelangen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hennigsdorf: Unfall mit Werttransporter

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Beteiligung eines beladenen Werttransporters kam es am Montag um 8.50 Uhr in Hennigsdorf. Der Werttransporter touchierte beim Rangieren einen geparkten Pkw. Nach der Unfallaufnahme konnten beide Fahrzeuge ihren Weg fortführen.

Hennigsdorf: Alleinunfall mit Krad

In der Veltener Straße in Hennigsdorf kam es am Montag im Bereich des alten Walzwerks zu einem Unfall eines Kradfahrers. Ein Fahrschüler auf einem Motorrad sollte in der Sackgasse Bremsübungen durchführen. Bei der fünften Wiederholung kam der Fahrschüler zu Fall und wurde an der Hand verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in das Humboldtklinikum nach Berlin gebracht.

Oranienburg/ Liebenwalde: Unfälle mit Linienbussen

Gleich zweimal kam es am Montag zu Unfällen mit Linienbussen. Der eine Unfall ereignete sich um 11.10 Uhr in Liebenwalde. Beim Rückwärtsfahren stieß der Linienbus gegen einen dahinter befindlichen PKW. Hierbei entstand Sachschaden. In Oranienburg missachtete gegen 17.35 Uhr ein Pkw-Fahrer in der Kanalstraße die Vorfahrt des Linienbusses. Es kam zur Kollision, bei der ein erheblicher Sachschaden von etwa 8000 Euro entstand. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. In beiden Fällen blieb es jedoch bei den Sachschäden und es gab keine Personenschäden.

Menz: Zusammengebrochen und verstorben

Auf dem Weg zu seiner Arbeitsstätte im Wald bei Menz brach am Montagmorgen ein 56-jähriger Mitarbeiter der Forstbetriebe zusammen. Die sofort eingeleitete Reanimation durch weitere Arbeiter war zunächst erfolgreich. Nach der Übernahme durch den Rettungsdienst konnte jedoch nur noch der Tod festgestellt werden. Die Todesursache ist derzeit unklar, ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizei eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen ist eine Einwirkung durch andere nicht zu erkennen.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline