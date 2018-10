Oberhavel

Das sind die Meldungen der Polizei aus Oberhavel von Montag, 1. Oktober 2018:

Oranienburg: Nach Streit Fahrzeugscheiben eingeschlagen

Ein 42-jähriger Ukrainer beschädigte am Samstagabend (29. September) mit einem Zurrgurt zwei Scheiben eines Kleintransporters, der zuvor im Oranienburger Gewerbegebiet nahe des Rewe-Lagers abgestellt worden war. Der Mann war alkoholisiert und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Der Zerstörung der Fahrzeugscheiben war offenbar ein Streit unter mehreren Lkw-Fahrern, die in dem Kleintransporter in das Gewerbegebiet gekommen waren, vorausgegangen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Liebenwalde: Widerrechtlich Diesel abgezapft

Am Wochenende wurde der Tank eines am alten Bahnhof in Liebenwalde abgestellten LKW gewaltsam geöffnet und circa 200 Liter Diesel aus diesem entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Lehnitz: Mann und Frau hauen und kratzen sich

Sonntagabend (30. September) gerieten ein Mann und eine Frau in Lehnitz zunächst in verbale Streitigkeiten, die dann in einer tätlichen Auseinandersetzung gipfelten. Beide erlitten dadurch Kratzer und Hämatome, lehnten jedoch eine medizinische Versorgung ab. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde gegen beide Personen eingeleitet.

Oranienburg: Werkzeug von Baustelle gestohlen

In der Mittagspause von Bauarbeitern nutzten Unbekannte am Freitag (28. September) die Gunst der Stunde und entwendeten von einem Rohbau eines Einfamilienhauses Am Kanalufer in Oranienburg eine Schubkarre mit Elektrowerkzeug im Wert von circa 10000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Velten: Schulzaun beschädigt

In der Zeit von Freitag (28. September) zu Samstag wurde der Zaun am Veltener Gymnasium in der Grand-Couronne-Straße auf einer Länge von zwei Meter durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet, der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Hohen Neuendorf: Mit Wildschwein kollidiert

Bei einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein auf der B96 a Höhe Abzweig Bergfelde verletzte sich eine PKW-Fahrerin am Montagmorgen (1. Oktober) leicht am Arm. Der PKW blieb weiterhin fahrbereit, der Sachschaden am Auto beläuft sich auf rund 1500 Euro. Das Wildschwein erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

