Nachfolgend die Polizeimeldungen vom 13. Dezember 2018:

Hennigsdorf : Honda-Krad gestohlen

Aus einer Tiefgarage im Lindenring im Hennigsdorfer Ortsteil Nieder Neuendorf entwendeten unbekannte Täter in der Zeit vom 10. Dezember (Montag) bis 12. Dezember (Mittwoch) ein Krad der Marke Honda CRF 1000. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-HY 16 wurde im Jahr 2016 erstmals zugelassen. Der Eigentümer meldete sich am Mittwochnachmittag im Polizeirevier und erstattete eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Nach dem Krad wird nun gefahndet.

Hennigsdorf : Hebelspuren an Imbisstür

Durch Aufhebeln eines Fensters versuchten unbekannte Täter am Mittwoch (12. Dezember) in der Zeit von 5 bis 8 Uhr in einen Imbissladen in der Rigaer Straße in Hennigsdorf einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tornow : Telefonleitung durchtrennt

Mehrere unbekannte Personen versuchten am Mittwochabend (12. Dezember) gegen 21.05 Uhr die Oberleitung einer Telekommunikationsverbindung in der Seestraße im Fürstenberger Ortsteil Tornow in Richtung Neubau zu manipulieren und vermutlich zu entwenden. Der Diebstahl misslang, da die Täter vermutlich gestört wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Oranienburg : Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es Mittwochnachmittag gegen 12.35 Uhr in der Sachsenhausener Straße in Oranienburg in Höhe eines Autohauses. Vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit fuhr ein 29-jähriger Skoda-Fahrer auf einen Renault auf. An beiden Fahrzeugen, welche fahrbereit blieben, entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

