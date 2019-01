Oberhavel

Die aktuellen Meldungen der Polizei aus Oberhavel finden Sie nachfolgend im Überblick:

Gransee : Telefonbetrug mit Preisrätselgewinn

Bei einer 61-jährigen Frau aus Gransee meldete sich am Dienstag (15. Januar) gegen 11 Uhr eine unbekannte Frau am Telefon, die der 61-Jährigen erklärte, sie hätte 28.300 Euro gewonnen. Drei Männer mit einem Geldtransporter sowie einem Notar seien bereits auf dem Weg zu ihr und würden vorbeikommen, um ihr den Gewinn zu überreichen. Die „Gewinnerin“ solle jedoch dafür Gutscheine im Wert von insgesamt 900 Euro für eine Spieleplattform in Internet kaufen. Die 61-Jährige erkannte die Betrugsmasche und legte daraufhin auf. Anschließend meldete sie den Vorfall bei der Polizei, wo eine Strafanzeige wegen versuchten Betruges aufgenommen wurde.

A111: Vorfahrt genommen

Eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr die B96 aus Richtung der Anschlussstelle Oranienburg-Süd kommend entlang des Kreuzes Oranienburg sowie der A111 in Fahrtrichtung Hennigsdorf. Beim ihrem Wechsel von der A10 auf die A111 übersah die 37-Jährige einen dort links neben ihr fahrenden 49-jährigen Lkw Nissan-Fahrer, so dass es zu einer Kollision aufgrund eines Vorfahrtverstoßes durch die Frau mit dem Lkw kam. Durch den Zusammenstoß entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von rund 2000 Euro an beiden Fahrzeugen, die jedoch fahrbereit blieben.

Von MAZonline