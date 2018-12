Oberhavel

Die Polizeimeldungen vom 17. Dezember 2018 gibt es nachfolgend im Überblick:

Hohen Neuendorf : Radfahrer kollidiert mit Pkw beim Überqueren der Straße

Ein 74-jähriger Mann befuhr am Montag (17. Dezember) um 10.20 Uhr mit einem Golf die Kreisstraße 6504 in Richtung Lehnitz. Ein 76-jähriger Radler wollte in diesem Moment auf der besagten Strecke die Fahrbahn überqueren und missachtete dabei den fließenden Verkehr. Daraufhin stießen der Pkw und der Radfahrer zusammen, wobei sich der Radler Verletzungen zuzog und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Kreisstraße musste im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für etwa 20 Minuten vollständig gesperrt werden. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Hohen Neuendorf : Nach Hauseinbruch Spuren gesichert

Unbekannte Täter hebelten am Sonnabend (15. Dezember) in der Zeit von 14 bis 15.15 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses in der Rosa-Luxemburg-Straße in Hohen Neuendorf auf. Im Inneren des Gebäudes durchwühlten die Täter sämtliche Räume. Ob sie etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die entstandene Sachschadenshöhe wurde zunächst auf rund 500 Euro geschätzt. Ein Kriminaltechniker kam vor Ort zum Einsatz und sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Borgsdorf : Hebelspuren festgestellt

In das Büro der Volkssolidarität in der Bahnhofstraße in Borgsdorf versuchten bislang unbekannte Personen in der Zeit von Donnerstagnachmittag (13. Dezember) bis Freitagnachmittag (14. Dezember) einzubrechen. Am Fensterrahmen wurden mehrere Hebelspuren festgestellt, jedoch gelangte niemand in die Räumlichkeiten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Teschendorf : Wildunfall mit Reh

Eine Kia-Fahrerin stieß Montagmorgen gegen 7 Uhr in Teschendorf/Wackerberge direkt in der Mitte der Siedlung an der Bushaltestelle mit einem die Fahrbahn querenden Reh zusammen. Am Fahrzeug der Frau, welches fahrbereit blieb, entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Das Reh verendete noch am Unfallort. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert.

Hohen Neuendorf : Sporthalle beschmiert

Unbekannte Personen beschmierten Sonnabendnacht (15. Dezember) die Fassade der Sporthalle in der Hohen Neuendorfer Straße Am Rathaus mittels grüner Sprühfarbe mit drei Tags. Die Graffiti sind ohne strafrechtliche Relevanz. Der entstandene Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizezi hat die Ermittlungen aufgenommen.

