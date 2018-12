Oberhavel

Nachfolgend die Polizeimeldungen vom 18. Dezember 2018 (Dienstag).

Hennigsdorf : Lkw-Fahrer rauscht auf bremsenden Pkw

Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer übersah am Dienstag (18. Dezember) gegen 6.10 Uhr im Walter-Kleinow-Ring in Hennigsdorf offenbar einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw Audi. Der 43-jährige Audi-Fahrer wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung vor Ort ab. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 12500 Euro.

Hohen Neuendorf : Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter verschafften sich Montagnachmittag (17. Dezember) in der Zeit von 16 Uhr bis 19.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Ortsteil Borgsdorf in der Straße Zu den Birken. Durch den Einbruch wurde die Terrassentür des Hauses beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Ein Kriminaltechniker kam vor Ort zum Einsatz.

Neulöwenberg: Fahrrad vom Bahnhof gestohlen

Ein Mann stellte Montagabend (17. Dezember) gegen 18.30 Uhr fest, dass sein 26iger Damensportrad der Marke „Bike Style“ im Zeitraum von 5.30 bis 18.20 Uhr vom Bahnhof Neulöwenberg entwendet worden war. Vor Ort fand er nur noch das geknackte Fahrradschloss vor. Der Wert des Rades liegt bei rund 200 Euro. Die Polizei ermittelt.

Oranienburg : Fahrrad aus Keller entwendet

Unbekannte Personen entwendeten am Wochenende (15./16. Dezember) aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses im Lindenring in Oranienburg ein rotes 26iger Damenfahrrad der Marke Pegasus, in dem sie die Holztür zum Keller aus der Verankerung hoben. Der entstandene Schaden wird mit rund 350 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hohen Neuendorf : Einbruch in Rohbau

Am Wochenende (15./16. Dezember) verschafften sich bisher unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Külz-Straße in Hohen Neuendorf und entwendeten daraus diverse Baumaschinen im Wert von insgesamt rund 3000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

