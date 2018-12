Oberhavel

Die Polizeimeldungen der vergangenen Tage gibt es nachfolgende im Überblick.

Velten : Hoher Sachschaden durch beschmierten eZug

Zwei Waggons einer Bahn wurden am Freitag (30. November) gegen 20.45 Uhr in der Veltener Straße in Velten durch unbekannte Täter über die komplette Länge hinweg mit Graffiti besprüht. Dadurch entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 20000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Hennigsdorf unter der Telefonnummer 03302/8030 entgegen.

Velten : Einbruch in Dachdeckerei

In der Zeit von Donnerstagabend (29. November) bis Freitagmorgen (30. November) brachen unbekannte Täter in der Berliner Straße in Velten in die Geschäftsräume einer Dachdeckerfirma ein und entwendeten daraus verschiedene Elektrowerkzeuge. Der durch den Einbruch angerichtete Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Bergfelde : Einbruch in ein Einfamilienhaus

Durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag (29. November), 23 Uhr, bis Freitag (30. November), 8.30 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Hochwaldallee in Bergfelde. Die Eigentümer waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Zu dem entwendeten Diebesgut konnte die Polizei zunächst keine Aussagen treffen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hennigsdorf : Telefonbetrüger sofort erkannt

Eine 87-jährige Bewohnerin aus dem Bötzower Weg in Hennigsdorf erhielt am Freitag (30. November) gegen 10.30 Uhr einen Anruf von einer unbekannten Person, welche sich als der Enkel der Frau ausgab. Bevor der vermeintliche Enkel weitersprechen konnte, entgegnete die 87-Jährige ihm, dass sie die Betrugsmasche kennt und die Polizei verständigt. Daraufhin wurde das Gespräch beendet. Eine Strafanzeige wurde von der Polizei aufgenommen.

So schützen Sie sich vor Enkeltrick-Betrug - Am Telefon nicht ausfragen lassen! Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis. - Nicht unter Druck setzen lassen! Vereinbaren Sie einen späteren Gesprächstermin. In der Zwischenzeit prüfen Sie die Angaben z.B. durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder einem Rückruf bei der örtlichen Polizei. - Rufen Sie die Polizei an! Verwenden Sie dazu die öffentlich bekannte Telefonnummer – aber nicht die Nummer, die der Anrufer Ihnen möglicherweise gegeben hat oder die auf dem Display angezeigt wurde. - Notieren Sie die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers. - Bevor Sie jemandem Geld geben: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens. Wenn Ihnen die Sache „nicht geheuer ist“, informieren Sie die Polizei. – Übergeben Sie Geld nur an Personen, die Ihnen persönlich bekannt sind! – Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Termin die Polizei unter Tel. 110! – Sichern Sie Ihre Wohnung: Tür abschließen, Sperrriegelkette vorhängen, Türspion benutzen. – Schließen Sie niemals Verträge an der Haustür ab!

Oranienburg : Garagen aufgebrochen

Ein aufmerksamer Bürger stellte Freitagabend (30. November) zwei aufgebrochene Garagen in einem Garagenkomplex in der Adolf-Mertens-Straße in Oranienburg fest. Durch die Polizei wurde eine Anzeige aufgenommen. Ob aus den Garagen etwas entwendet wurde, war nach Informationen der Polizei zunächst nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wurde daher zunächst auf rund rund 50 Euro geschätzt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline