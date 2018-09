Hohen Neuendorf

Auf dem Gehweg in der Rosenstraße in Hohen Neuendorf stießen am Mittwoch (5. September) gegen 17.20 Uhr eine 67-jährige Radfahrerin und ein 13-jähriger Radfahrer zusammen. Sie waren sich zuvor auf dem nicht einsehbaren Gehweg entgegengekommen. Beide Radfahrer verletzten sich bei dem Zusammenprall und wurden daher in ein Krankenhaus gebracht.

Hohen Neuendorf: Vorfahrt missachtet – mit Mopedfahrer kollidiert

Eine 84-jährige Audi-Fahrerin fuhr am Mittwoch (5. September) gegen 13 Uhr in Hohen Neuendorf von der Trift- in die Karl-Marx-Straße. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit ihrem Pkw mit einem vorfahrtberechtigten 64-jährigen Mopedfahrer. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß verletzt und wurde in ein Berliner Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, der entstandene Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen auf rund 3200 Euro geschätzt.

Schmachtenhagen/Hohen Neuendorf: Alkoholisiert hinter dem Lenkrad

Im Zuge einer Verkehrskontrolle überprüften Polizeibeamte am Mittwochmorgen in der Schmachtenhagener Dorfstraße in Schmachtenhagen bei einem 46-jährigen Fahrzeugführer dessen Fahrtüchtigkeit. Dabei stellten die Beamten anhand des vor Ort durchgeführten Atemalkoholtestes fest, dass der Mann seinen Pkw Ford mit einem vorläufigen Promillewert von 1,63 führte. Der 46-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Wie die Polizei mitteilt, steht das Blutergebnis noch aus.

Ebenfalls am Mittwochmorgen wurde zudem ein alkoholisierter 28-jähriger Fahrzeugführer in der Kurt-Tucholsky-Straße in Hohen Neuendorf durch Polizeibeamte festgestellt. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 2,83 Promille. Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein an die Beamten aushändigen. Auch hier steht das Blutergebnis ebenfalls noch aus.

Von MAZonline