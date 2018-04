Polizeiüberblick: Panzerfaust im Wald gefunden

Schildow. In der Nacht vom 30. zum 31. März haben unbekannte Täter bei zwei geparkten Fahrzeugen in Schildow jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Bei einem VW Caravelle wurde das integrierte Radio-Navigationssystem ausgebaut und entwendet. Bei einem VW Polo drangen die Täter nicht weiter in das Fahrzeuginnere. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Großwoltersdorf: Einbruch ins Vereinshaus

In der Zeit vom 15. März bis zum 31. März haben unbekannte Täter die Tür zum Vereinshaus des SV Grün-Weiß Großwoltersdorf aufgetreten. So konnten die Täter in die Umkleideräume eindringen und dort zwei Schlüssel für die Duschen entwenden. Es entstand sonst lediglich Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Schildow: In den Imbiss eingebrochen

In der Zeit vom 31. März. bis zum 02. April wurde ein Imbissstand, der sich auf dem REWE-Parkplatz in Schildow befindet, aufgebrochen. Im Inneren des Standes wurde alles durchwühlt und Bargeld entwendet. Die Kriminaltechnik konnte Spuren sichern und die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Fürstenberg: Kennzeichen gestohlen

Bei einem im öffentlichen Verkehrsraum abgestellten PKW wurde in Fürstenberg die vordere Kennzeichentafel entwendet. Ein Verlust der Kennzeichentafel kann ausgeschlossen werden, da die Halterung unversehrt und geschlossen war. Der Diebstahl geschah im Zeitraum vom 1. April ab 13.30 Uhr bis 2. April um 19.45 Uhr. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Schmachtenhagen: Panzerfaust im Wald gefunden

Während eines Spazierganges im Wald bei Schmachtenhagen entdeckte der namentlich bekannte Melder einen „metallischen Gegenstand“. Der Mann meldete diesen Fund bei der Polizei, die daraufhin den Kampfmittelbergungsdienst anforderte. Dieser stellte fest, dass es sich bei dem „metallischen Gegenstand“ um ein Panzerfaustgeschoß ohne Leitwerk handelt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass in den Wäldern noch immer vielerlei Geschosse, Granaten und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg liegen und korrodieren. Von diesen Gegenständen geht insbesondere für Laien eine erhebliche Gefahr aus. Bei einem Fund sollte dieser nur durch fachkundiges und geschultes Personal bewegt werden, da eine Erschütterung oder Lageveränderung eine Umsetzung der Explosivstoffe hervorrufen kann.

Summt: Trunkenheitsfahrt endet mit Unfall

Durch die Meldung eines namentlich bekannten Zeugen wurde bekannt, dass am 31. März um ca. 1.51 Uhr ein Unfall auf der L 211 bei Summt geschehen ist. Der Zeuge gab weiter an, dass der Unfallfahrer zuvor versucht habe, das Fahrzeug des Zeugen auszubremsen, um diesen zum Anhalten zu bewegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den Straßengraben. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholwert von 1,49 Promille bei dem 41-jährigen Fahrer festgestellt. Eine Blutentnahme wurde in der Polizeiinspektion in Oranienburg durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt.

Velten: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ein 31-jähriger Autofahrer rief am 2. April gegen 22.40 Uhr die Polizei an und meldete, dass er eben einen Unfall gehabt habe. Er habe einem Radfahrer ausweichen müssen und sei in einen Zaun in der Veltener Straße „Am Hafen“ gefahren. Bei der Aufnahme der Unfallangaben des Fahrers wurde ein erheblicher Alkoholgeruch festgestellt und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,61 Promille. Der Fahrer gab an, dass er erst nach dem Unfall zu Hause getrunken habe. Da sich im Laufe der Unfall- und Anzeigenaufnahme Zweifel an der Darstellung ergaben, wurden zwei Blutproben zur Bestimmung des Blutalkoholwertes zum Unfallzeitpunkt im Polizeirevier in Hennigsdorf entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Zehdenick: Unfall durch Sekundenschlaf

Eine 62-jährige Fahrerin eines PKW Nissan kam am 2. April gegen 7.15 Uhr auf der B 167 bei Zehdenick nach rechts von der Fahrbahn ab. Unfallursache war nach Angaben der Fahrzeugführerin ihre Müdigkeit und damit einhergehend ein Sekundenschlaf. Der PKW touchierte einen Straßenbaum und es entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Gefahren von Übermüdung im Straßenverkehr hin. Bei Müdigkeit am Steuer sollte man die nächste Möglichkeit zum Halten nutzen und eine kurze Pause an der frischen Luft machen, um Unfälle mit schweren Folgen zu vermeiden

Oberhavel: Unfälle mit Wildtieren

Am Ostermontag um etwa 23 Uhr und am Dienstag um etwa 5.40 Uhr kam es in Oberhavel zu Kollisionen mit Wildtieren. Im ersten Fall trafen ein PKW und ein Reh aufeinander, wobei das Reh den Unfallort verließ. Im zweiten Fall trafen sich PKW und Wildschwein, hier flüchtete das Wildschwein. In beiden Fällen entstand Sachschaden, im zweiten Fall war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit.

Wildwechsel sind eine ständige Unfallursache im Land Brandenburg. Die Polizei empfiehlt, besonders in bewaldeten Gebieten vorsichtig zu fahren und die Geschwindigkeit eher zu reduzieren, um reagieren zu können.

Hennigsdorf: Zu schnell gefahren

Am Dienstag wurde in den Mittagsstunden durch die Hennigsdorfer Revierpolizei im Waidmannsweg, in der Nähe der Albert-Schweitzer Oberschule, die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Kraftfahrzeugführer überprüft. Innerhalb von 1,5 Stunden passierten knapp 100 Fahrzeuge die Messstelle, wobei 13 Kraftfahrer die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Der Spitzenreiter war mit 55 km/h unterwegs und muss mit einem Bußgeld von 80 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

Anlass der Kontrollen ist unter anderem ein wesentlich erhöhtes Verkehrsaufkommen im Waidmannsweg aufgrund der Sperrung der Marwitzer Straße in Hennigsdorf. Zeitnah sind weitere Messungen in diesem Bereich durch die zuständigen Revierpolizisten aus Hennigsdorf vorgesehen.

Sonnenberg: Auf Ölspur gerutscht

Der 24-jährige Fahrer eines Pkw VW Passat befuhr am Dienstagmorgen gegen 8.10 Uhr die Landesstraße 223 von Sonnenberg kommend in Richtung Schulzendorf. In einer Linkskurve befand sich für den Fahrzeugführer nicht sichtbar eine Ölspur. Auf dieser rutschte der VW weg und kam nach links von der Straße ab. Dort kollidierte der Wagen mit einem Straßenbaum und prallte danach über die Straße zurück in den Straßengraben. Bei der Kollision wurde der Fahrzeugführer schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Pkw blieb vor Ort und ein Bekannter des Fahrers kümmerte sich um die Bergung. Durch die Feuerwehr wurde Bindemittel auf das Öl gestreut, die Straßenmeisterei kennzeichnete die Gefahrenstelle und setzte die vorgeschriebene Geschwindigkeit herab. Der Verursacher der Ölspur konnte vor Ort nicht ausfindig gemacht werden. Die Straße war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline