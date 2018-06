Birkenwerder

In der Nacht zu Freitag (1. Juni) hielten Polizeibeamte eine 20-jährige Fahrradfahrerin in der Haupstraße in Birkenwerder an. Die junge Frau war stark alkoholisiert, daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Die 20-jährige pustete dabei einen Wert von 1,94 Promille. Anschließend wurde sie mit zur Blutentnahme in die Polizeiinspektion Oranienburg verbracht. Während der Maßnahmen ging es der Frau immer schlechter, so dass der Verdacht einer Alkoholvergiftung im Raum stand. Daher wurde sie von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Anzeige wurde erstattet.

Velten – Schiebende Radfahrerin angefahren

Ein Unbekannter befuhr am Donnerstag (31.05.) gegen 12.30 Uhr mit einem hellblauen Pkw (vermutlich Firmenfahrzeug) die Emma-Ihrer-Straße in Velten und bog nach rechts in Poststraße ab. Dabei kollidierte er mit einer 74-Jährigen, die ihr Fahrrad gerade schiebend die Poststraße überquerte und durch den Zusammenprall stürzte. Nach kurzem Blickkontakt entfernte sich der etwa 30-35-jährige Fahrzeugführer vom Unfallort. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Hennigsdorf verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit Hinweisen zu dem Vorfall bei der Polizeiinspektion Oranienburg unter der 03301/8510 zu melden.

Oranienburg – Radfahrer angefahren

Ein 65-jähriger Radfahrer überquerte Freitagmorgen (1. Juni) um 8.30 Uhr offenbar die Fahrbahn im Ortsteil Sachsenhausen, Zum Bahnhof, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten und kollidierte dabei mit einer 36-jährigen Pkw-Fahrerin. Beim Zusammenstoß erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen, wurde im Rettungswagen ambulant behandelt und im Anschluss auf eigenen Wunsch wieder entlassen. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden betrug 510 Euro.

Zehdenick – Bootsreparatur nicht bezahlt

Ein 36-Jähriger hatte im April 2018 seine zwei Boote auf einem Trailer in der Marina Mildenberg zur Reparatur abgegeben. Trotz mehrmaliger Aufforderung kam er seinen Zahlungsverpflichtungen für die Reparaturarbeiten nicht nach, so dass der Hafenmeister den Trailer mit Hilfe einer Ankerkette gegen die unbefugte Wegnahme sicherte. Am Donnerstag (31.05.) gegen 11 Uhr verschaffte sich der Bootsbesitzer dann aber unbefugt Zutritt zur Marina. Er durchtrennte vor Ort mit einem unbekannten Werkzeug die Ankerkette und fuhr dann mit den reparierten Booten ohne Bezahlung davon. Als Mitarbeiter der Marina ihn aufhalten wollten, drohte er ihnen zudem noch mit körperlicher Gewalt. Gegen den Mann wurden Anzeigen wegen Betruges, Nötigung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Oranienburg – PKW aufgebrochen

Durch Aufschneiden der Seitentür brachen unbekannte Täter in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag (31.05./01.06.) in einen Renault Traffic ein, der in der Kölner Straße in Oranienburg stand. Aus dem Kleintransporter wurden diverse Elektrogeräte entwendet, insgesamt entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Kriminaltechniker sicherten vor Ort einige Spurenträger. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vehlefanz – Fahrzeug aufgebrochen

Eine Sporttasche und ein Kiste voller Elektronik wurden in der Nacht zu Freitag (1. Juni) aus einem Fahrzeug in der Bärenklauer Straße in Vehlefanz entwendet. Unbekannte Täter öffneten den geparkten Pkw Seat, indem sie das Kofferraumschloss aufstachen. Durch den Einbruch und Diebstahl entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zehdenick – Alkohol hinter dem Lenkrad

Einen 28-jährigen Pkw-Kia-Fahrer stellten Polizeibeamte Donnerstagnacht (31. Mai) in der Bahnhofstraße in Zehdenick fest. Während der Kontrolle führten die Polizisten eine Atemalkoholkontrolle durch. Der Fahrer hatte ein Wert von 1,54 Promille. Im Krankenhaus wurde dann eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Anzeige wurde erstattet.

Borgsdorf – Fahrzeug weggerollt

Am Donnerstagnachmittag (31. Mai) kam es in der Bahnhofstraße zu einem Unfall. Ein Pkw Renault war gegen das Weggrollen nicht ausreichend gesichert und beschädigte dadurch den geparkten Pkw Ford. Durch die Kollision entstand ein Schaden von 1000,-€. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Himmelpfort – Charterboot beschädigt Schleusenkammer

Ein unbekannter Charterbootführer beschädigte bei der Einfahrt in die Schleusenkammer in Himmelpfort die Schutzleiste des Schleusentores. Es befanden sich insgesamt zwei Charterboote in der Schleusenkammer. Beide Charterboote wiesen keine Beschädigungen auf. Die Charterbootführer stritten die Tat ab.

Neuglobsow – Weidenfläche brannte

In der Nacht zu Freitag (1. Juni) teilte ein Bürger mit, dass etwa drei Quadratmeter Wald zwischen Neuglobsow und Fürstenberg brennen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Ein einwirken Dritter kann ausgeschlossen werden.

