Löwenberg

Auf der Bundesstraße 96 unweit des Abzweiges nach Großmutz kam es am Freitag gegen 10 Uhr an einer Baustellenampel mutmaßlich aufgrund von Unaufmerksamkeit zu zwei Auffahrunfällen nach- und hintereinander. Als die Ampel „Rot“ zeigte, fuhr der Fahrzeugführer eines VW Touran zunächst auf einen Smart auf. Und unmittelbar danach fuhr dann der Fahrer eines VW Passat auf den VW Touran auf. Der Gesamtschaden aus beiden Unfällen beläuft sich auf etwa 14 000 Euro. In der Folge waren alle drei PKW nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 18-jährige Fahrerin des Smart wurde zudem leicht verletzt und ambulant vor Ort behandelt. Der Notarzt kam dazu mit dem Rettungshubschrauber vor Ort. Infolge des Unfalles kam es zu einem Rückstau bis nach Löwenberg, da die Bundesstraße für rund 35 Minuten gesperrt werden musste.

Bergfelde: Geschwindigkeitskontrolle vor der Kita

Mittwochvormittag führten Polizeibeamte Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Kita sowie des Hortes in der Schönfließer Straße in Bergfelde durch. Innerhalb von etwa zwei Stunden stellten die Beamten in der 30-iger Zone 15 Kraftfahrzeugführer fest, die sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hielten. Der zügigste Verkehrsteilnehmer war hier mit 51 km/h unterwegs. Der Verstoß wurde mit 35 Euro Verwarngeld geahndet.

Velten: Hebelspuren an der Haustür

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag kam es in der Johann-Ackermann-Straße in Velten zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Die unbekannten Täter hebelten an einer Wohnungstür im ersten Obergeschoß. Es gelang den Tätern aber nicht, in die Wohnung zu gelangen. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zehdenick/ neuhof: Heudiebe ertappt

Am Donnerstagabend erwischte eine Bürgerin in Zehdenick/ Neuhof drei Männer beim Einladen von Heuballen. Die drei unbekannten Täter standen an der Aussichtsplattform an den Stichen und waren gerade dabei Heu in einen weißen Transporter zu laden. Als sie die Melderin sahen, legten sie jedoch alles nieder und verschwanden. Eine Anzeige wurde gefertigt. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Oraneinburg: Spind aufgebrochen

In der Tatzeit vom 10. bis zum 22. Mai kam es in der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg zu einem Diebstahl aus einem Spind. In der Umkleide der Frauen wurde ein Spind einer Polizeianwärterin aufgebrochen. Es wurde diverse Sportkleidung und andere Bekleidungsstücke entwendet. Es ist ein Schaden von etwa 50 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Hohen Neuendorf: Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz

Am Donnerstagabend kam es auf dem Parkplatz von Rewe in Hohen Neuendorf zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den geparkten Opel Insignia und verschwand danach in unbekannte Richtung. Durch die Kollision entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Vor Ort gab es keine Zeugen, die den Unfallhergang gesehen hatten. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Germendorf: Auffahrunfall

Am Donnerstagmittag kam es in der Germendorfer Dorfstraße zu einem Auffahrunfall. Der Fahrer eines Pkw VW reagierte nicht rechtzeitig und fuhr einem vorausfahrenden Pkw Mercedes auf. Durch die Kollision entstand ein Schaden von rund 2 500 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Von MAZonline