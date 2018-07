Oranienburg

Im Zuge eines Trinkgelages kam es in der Nacht von Montag zu Dienstag in der Schulstraße in Oranienburg zwischen zwei Männern erst zu einer verbalen und anschließend zu einer tätlichen Auseinandersetzung, wobei dem Geschädigten eine Flasche in den Rücken geworfen wurde. Der Flaschenwerfer flüchtete noch vor Eintreffen der Polizeibeamten. Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Grüneberg: Freilaufende Rinder

Drei Rinder verschafften sich Montagabend durch Heruntertreten des Koppelzaunes an der B 96 Höhe/Abzweig Grüneberg Auslauf. Als die Polizeibeamten eintrafen, war der Besitzer bereits vor Ort und trieb die Kühe zurück.

Oranienburg: Vorfahrt missachtet

In der Kanalstraße in Oranienburg missachtete Montagnachmittag ein VW-Fahrer die Vorfahrt eines Motorradfahrers, in dessen Folge es zu einem Zusammenstoß kam. Dadurch wurde der Motorradfahrer verletzt. Nach ambulanter Behandlung vor Ort konnte er seine Fahrt jedoch weiter fortsetzen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Vehlefanz: Aufgefahren

Montagabend bemerkte der Fahrer eines Kleintransporters zu spät, dass der Pkw Peugeot vor ihm an der Lichtzeichenanlage in Vehelfanz auf der Eichstädter Chaussee stoppte und fuhr auf. Nach dem Aufprall klagte die Fahrerin des Peugeot über Nackenschmerzen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Oranienburg: Schirme und Tisch gestohlen

Vom Gelände einer Gaststätte in der Oranienburger Bernauer Straße wurden im Zeitraum vom 22. bis 29. Juli fünf Sonnenschirme und einen Stehtisch aus einem Schuppen entwendet. Der Schuppen befand sich auf dem Hinterhof. Es entstand ein Sachschaden von 7.000 Euro.

