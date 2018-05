Oranienburg

In der Nacht zu Dienstag entwendeten bisher Unbekannte ein Sportmotorboot in Oranienburg. Das Boot war mit einer Sicherungskette an einer Steganlage befestigt. Die Täter durchtrennten die Kette und entwendeten das Boot im Wert von etwa 3 000 Euro. Mittwochmorgen meldete sich dann der Geschädigte bei der Polizei und gab an, sein Boot unweit des Tatortes in einem Wäldchen liegend aufgefunden zu haben. Die Täter hatten es vermutlich zur Ersatzteilgewinnung ausgeschlachtet. Nachdem Kriminaltechniker an dem Sportboot Spuren gesichert hatten, wurde es dem Eigentümer übergeben.

Bötzow: Schmuck und Bargeld

Durch ein geöffnetes Fenster eines Einfamilienhauses in der Veltener Straße in Bötzow drangen Unbekannte am Dienstagabend ein und entwendeten aus den Zimmern Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1 200 Euro.

Oberhavel: Verkehrsunfälle mit Bussen

In einem Linienbus, der gerade Wesendorf passierte, wurde am Dienstag gegen 7.45 Uhr ein neunjähriges Mädchen verletzt. Der Busfahrer musste verkehrsbedingt eine Gefahrenbremsung vornehmen. Das Kind stürzte dadurch und verletzte sich am Bein. Der Vater des Mädchens wurde informiert. Die Neunjährige wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Gegen 9.45 Uhr kollidierte in der Karl-Liebknecht-Straße in Glienicke ein Linienbus mit zwei am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8 500 Euro. Im weiter fahrbereiten Bus waren keine Fahrgäste. Die beiden Pkw mussten geborgen werden.

In der Schillerstraße im Mühlenbecker Land kollidierte am Mittwoch gegen 10 Uhr ein Linienbus mit einem Pkw Opel. Schaden etwa 800 Euro. Die fünf Fahrgäste mussten auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Dennoch blieben beide Fahrzeuge fahrbereit.

Am Mittwoch gegen 11.15 Uhr fuhr am Postplatz in Hennigsdorf ein Pkw Opel auf einen Linienbus derart heftig auf, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Fahrgäste waren nicht im Bus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6 000 Euro.

Aufgrund der beteiligten Linienbusse kam es im Verlauf des Mittwochvormittages zu Beeinträchtigungen bei den betroffenen Buslinien.

Oranienburg: Radfahrerinnen zusammengestoßen

Eine 82-jährige Radfahrerin kollidierte am Dienstag gegen 13.45 Uhr an der Kreuzung Walter-Bothe-Straße Ecke Artur-Becker-Straße in Oranienburg mit einer unbekannten Radfahrerin. Die 82-Jährige stürzte und verletzte sich. Sie musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unbekannte setzte ihre Fahrt fort und konnte auch in der näheren Umgebung nicht mehr festgestellt werden.

Oranienburg: Aufgefahren

Im Oranienburger Ortsteil Schmachtenhagen musste am Dienstag gegen 17.15 Uhr eine 67-jährige Suzuki-Fahrerin verkehrsbedingt am Ernst-Thälmann-Platz bremsen. Der dahinter fahrende 52-jährige Daimler-Fahrer bemerkte das offenbar zu spät und fuhr auf. Die Suzuki-Fahrerin und ihr 68-jähriger Beifahrer wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5 000 Euro.

Hennigsdorf: Beamter leicht verletzt

Mittwochmorgen kam es gegen 8.20 Uhr in der Ruppiner Straße in Hennigsdorf während einer Verkehrskontrolle zu einem Zusammenstoß zwischen einem 42-jährigen Radfahrer und einem Polizeibeamten des Hennigsdorfer Reviers, der den Radfahrer gerade anhalten wollte, da dieser entgegengesetzt zur Fahrtrichtung fuhr. Der Polizist war nach dem Zusammenstoß weiter dienstfähig, eine sofortige medizinische Betreuung war nicht notwendig.

Hennigsdorf: Drogensucht macht aggressiv

Ein 18-Jähriger forderte am Dienstag in Hennigsdorf Geld von seiner Mutter und drohte damit, die Wohnungseinrichtung zu zerschlagen und auch körperliche Gewalt gegen seine Mutter anzuwenden, sollte er das Geld nicht erhalten. Das Geld benötigte er, um seine Drogensucht zu finanzieren. Da er bereits seit längerer Zeit immer wieder Geld von seiner Mutter einfordert, wandte sich die Mutter hilfesuchend an die Polizei. Dem 18-Jährigen wurde eine Wohnungsverweisung für 10 Tage ausgesprochen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Birkenwerder: Teure Unaufmerksamkeit

Am frühen Dienstagabend staute sich der Verkehr auf der Hauptstraße an der Ampelanlage in Höhe des Bauhaus-Baumarktes in Birkenwerder. Der Fahrer eines Kleintransporter Iveco bemerkte aufgrund von Unaufmerksamkeit nicht, dass der Pkw BMW vor ihm abbremste. Der Kleintransporter fuhr auf und wurde so stark beschädigt dass er nicht mehr fahrbereit war. Es entstand ein Sachschaden von 15 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Nieder Neuendorf: Schock nach Unfall

Am Dienstagabend kam es auf der Dorfstraße in Nieder Neuendorf zu einem Auffahrunfall, wobei die Beifahrerin des geschädigten Fahrzeuges Kia verletzt wurde. Ein 19-jährige Fahrer eines PKW VW war auf den vor ihm fahrenden PKW Kia aufgefahren. Dabei erlitt die 24-jährige Beifahrerin im Pkw Kia einen Schock. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro, beide Fahrzeuge konnten nach der Unfallaufnahme die Fahrt fortsetzen. Gegen den 19-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

